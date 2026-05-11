Hantavirus, positivo un americano sbarcato, un altro è sintomatico. Peggiora la donna francese, morto di infarto un agente spagnolo nell’evacuazione – La diretta

Le condizioni della turista francese sono peggiorate nella notte ed è ora ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infettive. In Nebraska intanto un secondo passeggero della nave da crociera ha manifestato i primi sintomi

Una donna francese rientrata dalla nave da crociera MV Hondius è risultata positiva all’hantavirus. Con lei anche un americano, che era a bordo della nave Ad annunciare il caso francese è stata la ministra della Salute Stéphanie Rist ai microfoni di France Inter, spiegando che le condizioni della paziente «purtroppo sono peggiorate durante la notte» e che gli esami hanno confermato il contagio. La donna fa parte di un gruppo di cinque cittadini francesi rimpatriati e trasferiti all’ospedale Bichat di Parigi, sistemati in stanze con sistemi di ventilazione pensati per evitare la dispersione del virus, dove resteranno isolati per almeno 15 giorni. Parallelamente sono stati individuati una ventina di contatti: otto passeggeri del volo del 25 aprile tra Sant’Elena e Johannesburg, già in quarantena, e altri 14 saliti sulla successiva tratta Johannesburg-Amsterdam, che la ministra invita a farsi vivi «perché dobbiamo essere in grado di rafforzare il loro isolamento». Su quello stesso aereo aveva viaggiato anche la passeggera olandese poi deceduta, che era stata brevemente a bordo del collegamento per Amsterdam senza però partire. Il ceppo individuato sulla Hondius è quello andino, una variante rara che si trasmette da persona a persona e ha un’incubazione che può arrivare fino a sei settimane.

Hantavirus in Italia: cosa dice il ministero della Salute

In Italia la situazione sarebbe sotto controllo, come ha ribadito al Corriere della Sera la responsabile del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello. I quattro viaggiatori sorvegliati perché transitati sul volo Klm, due italiani e due stranieri di cui uno residente nel Paese e uno turista, «stanno tutti bene, non hanno sviluppato sintomi», e al momento nessun altro si trova in isolamento preventivo. «Ho letto che in Italia sarebbe “sbarcato” l’hantavirus. Non è così», ha messo in chiaro Campitiello, invitando a evitare allarmismi e a non parlare di nuova pandemia: il rischio, ha spiegato, è considerato «basso a livello di popolazione mondiale e molto basso in Europa», anche perché si tratta di un patogeno a bassa contagiosità. Il dicastero sta comunque preparando una circolare destinata a Regioni e uffici di frontiera, allineata alle indicazioni dell’Ecdc, con istruzioni operative su tracciamento, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari per chi dovesse manifestare sintomi compatibili con il contagio.