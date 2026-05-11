Hantavirus, positivo un americano sbarcato, un altro è sintomatico. Peggiora la donna francese, morto di infarto un agente spagnolo nell’evacuazione – La diretta
Una donna francese rientrata dalla nave da crociera MV Hondius è risultata positiva all’hantavirus. Con lei anche un americano, che era a bordo della nave Ad annunciare il caso francese è stata la ministra della Salute Stéphanie Rist ai microfoni di France Inter, spiegando che le condizioni della paziente «purtroppo sono peggiorate durante la notte» e che gli esami hanno confermato il contagio. La donna fa parte di un gruppo di cinque cittadini francesi rimpatriati e trasferiti all’ospedale Bichat di Parigi, sistemati in stanze con sistemi di ventilazione pensati per evitare la dispersione del virus, dove resteranno isolati per almeno 15 giorni. Parallelamente sono stati individuati una ventina di contatti: otto passeggeri del volo del 25 aprile tra Sant’Elena e Johannesburg, già in quarantena, e altri 14 saliti sulla successiva tratta Johannesburg-Amsterdam, che la ministra invita a farsi vivi «perché dobbiamo essere in grado di rafforzare il loro isolamento». Su quello stesso aereo aveva viaggiato anche la passeggera olandese poi deceduta, che era stata brevemente a bordo del collegamento per Amsterdam senza però partire. Il ceppo individuato sulla Hondius è quello andino, una variante rara che si trasmette da persona a persona e ha un’incubazione che può arrivare fino a sei settimane.
Hantavirus in Italia: cosa dice il ministero della Salute
In Italia la situazione sarebbe sotto controllo, come ha ribadito al Corriere della Sera la responsabile del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello. I quattro viaggiatori sorvegliati perché transitati sul volo Klm, due italiani e due stranieri di cui uno residente nel Paese e uno turista, «stanno tutti bene, non hanno sviluppato sintomi», e al momento nessun altro si trova in isolamento preventivo. «Ho letto che in Italia sarebbe “sbarcato” l’hantavirus. Non è così», ha messo in chiaro Campitiello, invitando a evitare allarmismi e a non parlare di nuova pandemia: il rischio, ha spiegato, è considerato «basso a livello di popolazione mondiale e molto basso in Europa», anche perché si tratta di un patogeno a bassa contagiosità. Il dicastero sta comunque preparando una circolare destinata a Regioni e uffici di frontiera, allineata alle indicazioni dell’Ecdc, con istruzioni operative su tracciamento, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari per chi dovesse manifestare sintomi compatibili con il contagio.
Grecia, un passeggero della nave in isolamento: «Per ora asintomatico»
Un passeggero greco evacuato dalla nave da crociera colpita da un focolaio di hantavirus è stato posto in quarantena presso l’Ospedale Universitario Generale Attikon di Atene. Il passeggero, di 70 anni, non ha mostrato finora alcun sintomo della malattia, ha dichiarato il presidente dell’Organizzazione nazionale per la sanità Pubblica (Eody), Thodoris Vasilakopoulos, parlando con l’emittente statale Ert. L’uomo si trova in isolamento in una camera appositamente predisposta, e verrà monitorato nei prossimi 45 giorni.
Il passeggero greco della crociera Mv Hondius era tra le 26 persone trasferite a Eindhoven, nei Paesi Bassi, domenica sera a bordo di un volo di evacuazione olandese. Da lì, è stato trasportato all’aeroporto militare di Elefsina (o Eleusi) con un aereo C-130 dell’Aeronautica Militare greca sotto supervisione medica, prima di essere ricoverato in ospedale. In un post sui social media, il ministro della Salute Adonis Georgiadis ha ricordato che il passeggero è stato posto in quarantena a scopo precauzionale. “Non c’è assolutamente alcun motivo di preoccupazione”, ha affermato.
I turisti britannici iniziano isolamento in ospedale
I cittadini britannici evacuati dalla nave da crociera Mv Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, sono arrivati all’ospedale inglese di Arrowe Park nel Merseyside, dove trascorreranno le prime 72 ore prima di completare a domicilio i restanti 42 giorni di isolamento, per un totale di 45 giorni. Il volo charter da Tenerife è atterrato ieri all’aeroporto di Manchester.
Tutti gli evacuati risultano «in buona salute e asintomatici», ha dichiarato alla Bbc il professor Robin May, responsabile scientifico dell’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa). Sono in tutto 22 le persone sottoposte ai controlli nell’ospedale per un periodo di 72 ore: venti cittadini britannici, un cittadino tedesco residente nel Regno Unito e un passeggero giapponese che erano sulla nave.
In Nebraska 17 passeggeri americani: un secondo ha sintomi
I 17 americani che erano passeggeri della Mv Hondius sono ora atterrati nello stato americano del Nebraska accolti da ambulanze e altri veicoli sulla pista dell’aeroporto Eppley di Omaha. Lo scrivono i media americani. I funzionari sanitari statunitensi hanno dichiarato che uno degli individui è risultato “lievemente positivo” all’hantavirus, mentre un altro ha sviluppato i sintomi. Entrambi viaggiavano in unità di biocontenimento sull’aereo, separati dagli altri passeggeri. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie avevano precedentemente affermato che il gruppo sarebbe stato trasferito al Centro nazionale di quarantena presso l’Università del Nebraska.
Le condizioni della francese positiva all'hantavirus «peggiorate nella notte»
Una francese è risultata positiva all’hantavirus, si tratta della donna che ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro in Francia dopo l’evacuazione dalla nave Mv Hondius. Lo ha annunciato la ministra della Salute, Stéphanie Rist, confermando che si tratta del primo caso di hantavirus in Francia. “Le sue condizioni sono peggiorate in nottata – ha precisato la ministra – i test sono risultati positivi. E’ stata ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infe
Una francese è risultata positiva all’hantavirus, si tratta della donna che ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro in Francia dopo l’evacuazione dalla nave Mv Hondius. Lo ha annunciato la ministra della Salute, Stéphanie Rist, confermando che si tratta del primo caso di hantavirus in Francia. «Le sue condizioni sono peggiorate in nottata – ha precisato la ministra – i test sono risultati positivi. E’ stata ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infettive».
I 5 francesi rimpatriati ieri e posti in isolamento nell’ospedale parigino di Bichat, fra i quali la donna peggiorata e risultata positiva in nottata, sono «ricoverati in camere con flussi d’aria che consentono di evitare ogni contaminazione», ha aggiunto la ministra ai microfoni di France Inter. «Sono ovviamente isolati nell’ospedale e vi resteranno fino a nuovo ordine», come minimo 15 giorni, ha aggiunto. Quanto ai casi contatto, Stéphanie Rist ha confermato che «una ventina di francesi sono stati individuati: 8 fra i passeggeri del volo del 25 aprile fra Sant’Elena e Johannesburg che sono stati messi rapidamente in isolamento» e 14 a bordo del volo Johannesburg-Amsterdam. «Chiediamo» a questi 14 passeggeri – ha detto la ministra – «che ci contattino affinché si possa rafforzare l’isolamento. A bordo del volo da Sant’Elena a Johannesburg c’era una olandese che aveva partecipato alla crociera ed è morta dopo essere stata contagiata. Era brevemente salita a bordo dell’aereo per Amsterdam ma era stata fatta scendere prima della partenza a causa del suo stato di salute.
ttive”.
Un agente spagnolo morto di infarto durante l'evacuazione
Un agente della Guardia Civil spagnola di 62 anni è morto ieri pomeriggio nel porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, a causa di un infarto durante lo sbarco e il rimpatrio dei passeggeri della nave crociera Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus. Lo si apprende da un messaggio su X del sindacato della Guardia Civil Jucil Nacional.
«L’agente, mentre era si riserva nel posto di comando operativo, ha sofferto un infarto. Nonostante gli sforzi di rianimazione durante 40 minuti, non è stato possibile salvargli la vita», segnala il messaggio. «Un altro compagno che perde la vita in un atto di servizio. Un’altra famiglia distrutta», rileva il sindacato, in riferimento alla morte, lo scorso 8 maggio, di due agenti della Guardia Civil nello scontro fra due motovedette della gendarmeria durante l’inseguimento di un motoscafo veloce di narcotrafficanti al largo di Huelva, in Andalusia. Nella stessa regione al sudovest della Spagna nel febbraio 2024 altri due agenti rimasero uccisi nell’inseguimento di narcotrafficanti a Barbate (Cadice).
Positivo un americano sbarcato
Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall’hantavirus è risultato leggermente positivo. «Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test Pcr», ha affermato il ministero americano.