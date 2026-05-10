Guerra in Iran, Rubio e Witkoff a Miami col premier del Qatar «per accordo con l’Iran». E Trump aspetta una risposta da Teheran dal campo da golf – La diretta

Dal presidente Usa, nuovo attacco all'Italia accusata di non aiutarlo nella guerra contro l'Iran. Washington aspetta ancora una risposta sulla proposta in 14 punti

Tappa a sorpresa nelle trattative per chiudere la guerra con l’Iran, con il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, hanno incontrato ieri a Miami il primo ministro e ministro degli Esteri qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che, come riportato da Axios, ha cambiato all’ultimo i propri piani dopo il vertice di Washington con il vicepresidente JD Vance, rinviando il rientro a Doha. Trump intanto è tornato ad attaccare il governo italiano. In una telefonata con il Corriere della Sera ha, il presidente americano ha liquidato con sarcasmo l’eventuale invio italiano di dragamine dopo il cessate il fuoco, «L’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno», facendo sapere di valutare il ritiro dei contingenti Usa dalle basi italiane.

Iran pronto a trattare, ma resta alta la tensione sullo Stretto di Hormuz

Da Teheran è filtrato un cauto ottimismo sul memorandum americano, che però i funzionari iraniani avrebbero voluto accettare solo con sostanziali correzioni. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha chiesto a Washington di mettere fine «alle richieste eccessive e irragionevoli e alle aggressioni illegali, per far progredire il processo diplomatico», mentre l’intelligence Usa indicava nella nuova guida suprema Mojtaba Khamenei, ferito alla rotula e alla schiena nel raid che uccise il padre, il vero regista della strategia iraniana. Sul fronte marittimo, secondo S&P Global Intelligence da giorni nessuna nave commerciale registrata transitava nello Stretto di Hormuz, e l’ambasciatore all’Onu Saeed Iravani aveva avvertito, dopo gli attacchi statunitensi di giovedì a due petroliere: «Le continue azioni militari statunitensi potrebbero produrre conseguenze catastrofiche che si estenderebbero ben oltre la regione».