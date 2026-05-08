«Io, drogato e violentato per anni dalla mia capa a Jp Morgan Chase»

Il racconto di Chirayu Rana su Lorna Hajdini: sono stato il suo schiavo sessuale da ufficio

Chirayu Rana, 35 anni, un tempo banchiere a New York per JP Morgan Chase, accusa la sua ex capa di averlo drogato e violentato. «E quando ho cercato di cambiare ufficio ho subito ritorsioni», sostiene. Dicendo di essere stato lo «schiavo sessuale da ufficio» della sua capa, che nega. Lui ha rifiutato un milione di dollari dalla banca per non renderla pubblica. Mentre in tribunale ne ha chiesti «più di venti» a Lorna Hajdini, la sua superiore, executive director di due anni maggiore, e alla banca per averla coperta.

Chirayu Rana e Lorna Hajdini

I testimoni chiamati in causa finora si sono divisi. L’80% delle cause per molestie negli Usa, e più del 95% in Italia, sono intentate da donne, spiega il Corriere della Sera. Ma secondo alcuni si tratta di «un canovaccio di quelli che trovi su Netflix o Hbo, ed è per questo che non stufa mai». Un collega la definisce un romanzo. La capa ha collaborato completamente all’indagine. Lui no. Mentre un amico di famiglia di Rana, ospite a New York in un appartamento a settembre 2024 dice di essere stato svegliato nel cuore della notte, mentre dormiva su un sofà, da Lorna Hajdini, sbronza e nuda, che gli chiedeva di partecipare a «una cosa a tre» nella stanza da letto accanto.

Di mia proprietà

«Dai, vieni, lo sai che lui è di mia proprietà», avrebbe detto. Mentre Rana dall’altra stanza diceva «no, no, no, devi andartene. Non posso farlo, basta, smettila». Lui avrebbe raccontato all’amico di continue molestie e contatti sessuali forzati. Nel frattempo ha perso il lavoro: ha finto un lutto per raccogliere i documenti per la causa e JP lo ha scoperto. Poi ha trovato un posto in una società di private equity, ma anche da qui si è licenziato.