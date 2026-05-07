Marco Rubio è arrivato a Roma, alle 11 l’incontro con il Papa dopo le tensioni con Trump – La diretta

Il Segretario di Stato è atteso in Vaticano. Domani, venerdì 8 maggio, incontrerà la premier Meloni e il ministro degli Esteri Tajani

Due giorni a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera Usa è arrivato questa mattina, giovedì 7 maggio, a Ciampino. È atteso alle 11.15 nel Cortine di San Damaso per poi essere accompagnato da Papa Leone XIV per l’udienza fissata alle 11.30. Sulla carta è atteso un colloquio di mezz’ora – alle 12 il Pontefice ha un altro impegno in agenda – ma anche il tempo che ma anche il tempo che durerà effettivamente e i toni delle dichiarazioni potranno essere una chiave di lettura.

La missione a pochi giorni dall’attacco di Trump

La missione di Rubio arriva infatti a pochi giorni dalle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano, riaccese dall’ennesimo attacco di Donald Trump, che ha accusato il Papa di «mettere in pericolo molti cattolici e molte persone» e di essere favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. La risposta di Leone non si è fatta attendere e martedì sera, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, ha sottolineato che «se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità: la Chiesa ha parlato da anni contro il nucleare quindi lì non c’è nessun dubbio». Rubio era già stato ricevuto dal Pontefice il 19 maggio 2025, insieme al vicepresidente J.D. Vance. Domani, venerdì 8 maggio, vedrà la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esetri, Antonio Tajani. Tutti gli aggiornamentienti

Foto copertina: ANSA / JIM LO SCALZO | Il segretario di Stato, Marco Rubio