Marco Rubio è arrivato a Roma, alle 11 l’incontro con il Papa dopo le tensioni con Trump – La diretta

Il Segretario di Stato è atteso in Vaticano. Domani, venerdì 8 maggio, incontrerà la premier Meloni e il ministro degli Esteri Tajani
Due giorni a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera Usa è arrivato questa mattina, giovedì 7 maggio, a Ciampino. È atteso alle 11.15 nel Cortine di San Damaso per poi essere accompagnato da Papa Leone XIV per l’udienza fissata alle 11.30. Sulla carta è atteso un colloquio di mezz’ora – alle 12 il Pontefice ha un altro impegno in agenda – ma anche il tempo che ma anche il tempo che durerà effettivamente e i toni delle dichiarazioni potranno essere una chiave di lettura.
La missione a pochi giorni dall’attacco di Trump
La missione di Rubio arriva infatti a pochi giorni dalle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano, riaccese dall’ennesimo attacco di Donald Trump, che ha accusato il Papa di «mettere in pericolo molti cattolici e molte persone» e di essere favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. La risposta di Leone non si è fatta attendere e martedì sera, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, ha sottolineato che «se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità: la Chiesa ha parlato da anni contro il nucleare quindi lì non c’è nessun dubbio». Rubio era già stato ricevuto dal Pontefice il 19 maggio 2025, insieme al vicepresidente J.D. Vance. Domani, venerdì 8 maggio, vedrà la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esetri, Antonio Tajani. Tutti gli aggiornamentienti
Foto copertina: ANSA / JIM LO SCALZO | Il segretario di Stato, Marco Rubio
07 Maggio 2026 - 10:00
Gualtieri: «Roma centro mondiale della cristianità, città della pace»
«La giornata di oggi mette in evidenza questa caratteristica abbastanza unica di Roma: una città che per tante ragioni storiche, molto complesse e molto evidenti a tutti, è sì una grande metropoli, una capitale di uno Stato importante membro fondatore dell’Unione europea, ma è anche il centro mondiale della cristianità
. Questa combinazione di elementi dà alla città una sua anima universalistica che la rende anche una città della pace, poi certo arrivare a pensare che si decidano a Roma le sorti del mondo sarebbe esagerato». Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri
, in videocollegamento a Sky Tg24 Live In
risponde a una domanda sulla presenza del segretario di Stato Usa Marco Rubio
a Roma, se la Capitale può essere un passaggio importante in un percorso di pace. «Anche dal punto di vista del governo della città non si può non tenere conto di questa caratteristica unica che attribuisce una particolare responsabilità al governo della città. Non è semplicemente il governo di una città – prosegue – ma deve tenere conto di tutti questi aspetti che sono spesso anche un peso perché è molto complicato gestire questa sovrapposizione di ruoli e di funzioni, ma al tempo stesso è un’opportunità straordinaria». Per il sindaco «d’altronde non è un caso che queste cose avvengano a Roma, perché sono la stratificazione della sua storia, è anche la ragione per cui tutto il mondo ama e desidera Roma e vuole venire qui. E’ un peso che noi portiamo molto volentieri, perché noi lo consideriamo una risorsa straordinaria», conclude Gualtieri.
07 Maggio 2026 - 09:30
Calenda: «Trump si sveglierà e smentirà tutto quello che dice Rubio»
«Alla Casa Bianca ci sono il pazzo, il cattivo che è Vance
e l’innocuo che è Rubio
. Con Rubio
ci saranno grandi strette di mano, dopo questa cosa qui non cambia nulla, Trump
si sveglierà e smentirà tutto quello che ha detto Rubio
. Usa, Cina e Russia vogliono smantellare l’Ue». Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda
ad Agorà su Rai3
.
07 Maggio 2026 - 09:00
Il segretario di Stato americano Marco Rubio arrivato a Roma
Il segretario di Stato americano, Marco Rubio
, è arrivato a Roma. L’aereo è atterrato all’aeroporto di Ciampino
tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato, responsabile della politica estera statunitense, sarà stamattina in Vaticano, domani venerdì 8 maggio a Palazzo Chigi. In programma incontri anche con i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani
e Guido Crosetto
. Dopo l’arrivo, il lungo corteo di auto ha lasciato l’aeroporto verso le 9.