Marco Rubio in Italia dal 6 all’8 maggio, la conferma di Vaticano e Casa Bianca: quando vedrà papa Leone e Giorgia Meloni

Sarà la terza volta in Italia per il Segretario di Stato americano nell'ultimo anno, dopo aver incontrato Prevost nel giorno del suo insediamento, lo scorso 18 maggio, e dopo le Olimpiadi Milano-Cortina

La Santa Sede ha confermato in via ufficiale ciò che era già trapelato nelle ore precedenti: Marco Rubio sarà ricevuto in udienza dal Pontefice giovedì 7 maggio alle 11.30 al Palazzo apostolico. L’annuncio prova a spegnere le voci che dal giorno prima accompagnavano l’attesa per il colloquio tra il Segretario di Stato americano e il pontefice, ancora in bilico in attesa di conferme ufficiali. Un incontro definito del «disgelo», dopo soprattutto gli attacchi di Donald Trump e le critiche di J.D. Vance contro il papa americano sulla guerra in Iran.

Rubio in Italia dal 6 all’8 maggio

La trasferta romana del capo della diplomazia Usa si svilupperà dal 6 all’8 maggio e avrà un duplice binario, italiano e vaticano. Lo ha precisato il Dipartimento di Stato, secondo cui gli incontri oltretevere verteranno sulla situazione in Medio Oriente e sugli «interessi comuni nell’emisfero occidentale», mentre con le controparti italiane si parlerà di «interessi di sicurezza condivisi» e di «allineamento strategico». Quanto al bilaterale con il governo italiano, l’agenda di Palazzo Chigi, aggiornata sul sito ufficiale, fissa l’incontro tra Giorgia Meloni e Rubio per venerdì 8 maggio alle 11.30. Una conferma arrivata poco dopo le parole della premier a margine del vertice Epc di Erevan, dove ai cronisti che le chiedevano se avrebbe visto il Segretario di Stato aveva risposto: «Penso di sì».