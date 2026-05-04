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Marco Rubio in Italia dal 6 all’8 maggio, la conferma di Vaticano e Casa Bianca: quando vedrà papa Leone e Giorgia Meloni

04 Maggio 2026 - 15:44 Giulia Norvegno
Marco Rubio
Marco Rubio
Sarà la terza volta in Italia per il Segretario di Stato americano nell'ultimo anno, dopo aver incontrato Prevost nel giorno del suo insediamento, lo scorso 18 maggio, e dopo le Olimpiadi Milano-Cortina

La Santa Sede ha confermato in via ufficiale ciò che era già trapelato nelle ore precedenti: Marco Rubio sarà ricevuto in udienza dal Pontefice giovedì 7 maggio alle 11.30 al Palazzo apostolico. L’annuncio prova a spegnere le voci che dal giorno prima accompagnavano l’attesa per il colloquio tra il Segretario di Stato americano e il pontefice, ancora in bilico in attesa di conferme ufficiali. Un incontro definito del «disgelo», dopo soprattutto gli attacchi di Donald Trump e le critiche di J.D. Vance contro il papa americano sulla guerra in Iran.

Rubio in Italia dal 6 all’8 maggio

La trasferta romana del capo della diplomazia Usa si svilupperà dal 6 all’8 maggio e avrà un duplice binario, italiano e vaticano. Lo ha precisato il Dipartimento di Stato, secondo cui gli incontri oltretevere verteranno sulla situazione in Medio Oriente e sugli «interessi comuni nell’emisfero occidentale», mentre con le controparti italiane si parlerà di «interessi di sicurezza condivisi» e di «allineamento strategico». Quanto al bilaterale con il governo italiano, l’agenda di Palazzo Chigi, aggiornata sul sito ufficiale, fissa l’incontro tra Giorgia Meloni e Rubio per venerdì 8 maggio alle 11.30. Una conferma arrivata poco dopo le parole della premier a margine del vertice Epc di Erevan, dove ai cronisti che le chiedevano se avrebbe visto il Segretario di Stato aveva risposto: «Penso di sì».

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