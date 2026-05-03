Ultime notizie Alex ZanardiCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
ESTERICrisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniGoverno MeloniIranLazioMarco RubioNATOPapa Leone XIVRomaSpese militariUSAVaticano

Meloni-Trump, prove di disgelo: Rubio atteso a Roma dopo lo scontro su Iran e basi Nato. Vedrà anche Papa Leone

03 Maggio 2026 - 13:37 Simone Disegni
embed
Giorgia Meloni con Donald Trump
Giorgia Meloni con Donald Trump
Il segretario di Stato Usa sarà nella capitale giovedì e venerdì: oltre a Tajani e Crosetto ha detto di voler vedere anche la premier

Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni per una serie di incontri ai massimi livelli del Vaticano e del governo italiano. Lo ha anticipato questa mattina il Corriere della Sera. Notizia confermata dalla Santa Sede, da dove si fa sapere che giovedì 7 maggio Rubio vedrà Papa Leone XIV oltre che il suo omologo vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Sulla sponda italiana del Tevere, Rubio vedrà certamente i ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto. Gli incontri dovrebbe avere luogo nella giornata di venerdì 8 maggio. Possibile, ma ancora da confermare, un faccia a faccia con la stessa premier Giorgia Meloni. Secondo il Corriere Rubio avrebbe esplicitamente espresso il desiderio di incontrarla, in quella che sarà la sua terza visita in Italia nel giro di un anno. Cosa verrà a dire ai vertici di Italia e Vaticano il “ministro degli Esteri” di Donald Trump?

Di cosa parlerà Rubio col Papa e (forse) Meloni

L’obiettivo della missione dovrebbe essere quello di provare ad avviare il «disgelo» dopo le sfuriate delle scorse settimane di Trump tanto contro il Papa quanto contro l’Italia di Giorgia Meloni. Rubio, volto pragmatico dell’Amministrazione, non si è certo accodato a quegli strali, pur condividendo le ragioni della guerra all’Iran. Tanto l’Italia quanto il Vaticano ne hanno preso invece le distanze: Meloni segnalando di fatto una svolta politica rispetto a un sostegno sin qui coriaceo delle scelte dell’Amministrazione dell’alleato Trump; Papa Leone condannando in una serie di durissimi discorsi l’opera di chi muove guerre ingiuste, minacciando di distruggere intere civiltà, anziché costruire la pace. Il presidente Usa ha risposto dando del «debole» e «pessimo» al Pontefice, ed è furente un po’ con tutti gli alleati della Nato, rei di avergli negato il sostegno quando l’avventura militare si è fatta maledettamente complicata. Ed è pronto ora a passare dalle parole ai fatti, avviando il ritiro quanto meno parziale dei soldati Usa dall’Europa – basi italiane comprese. Su questo, con ogni probabilità, si concentreranno le interlocuzioni di Rubio con Tajani, Crosetto e (forse) Meloni, interessati a capire quanto Trump faccia sul serio e se ci sia ancora spazio per ricostruire quel «ponte» Roma-Washington pericolante.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Usa-Iran, cessate il fuoco in bilico. Tajani sente Araghchi: «Teheran fermi Hezbollah e rinunci ad armi nucleari» – La diretta

2.

Da «Taco» a «Nacho», cosa significa il nuovo soprannome che fa infuriare Trump e perché c’entra lo stretto di Hormuz

3.

«L’Italia sta morendo», anche Elon Musk picchia sulla crisi demografica: «I numeri sono brutali»

4.

La guerra in Iran prosciuga le scorte Usa di missili: grossi ritardi nelle consegne all’Europa. A rischio anche le forniture per l’Ucraina

5.

Trump punisce l’Ue, dazi al 25% sulle auto: «Patti violati». L’ira di Bruxelles: «È inaffidabile»

leggi anche
guerra usa iran 25 aprile
ESTERI

Hormuz, una superpetroliera iraniana sfugge al blocco navale Usa. Trump: «Possibile che gli attacchi riprendano» – La diretta

Di Bruno Gaetani
soldati usa europa italia quanti sono
ESTERI

Soldati Usa in Europa, i numeri paese per paese: Germania prima, Italia tra le più presidiate. Ecco quanti sono e a cosa servono

Di Gianluca Brambilla
trump taco nacho
ESTERI

Da «Taco» a «Nacho», cosa significa il nuovo soprannome che fa infuriare Trump e perché c’entra lo stretto di Hormuz

Di Cecilia Dardana