Meloni-Trump, prove di disgelo: Rubio atteso a Roma dopo lo scontro su Iran e basi Nato. Vedrà anche Papa Leone

Il segretario di Stato Usa sarà nella capitale giovedì e venerdì: oltre a Tajani e Crosetto ha detto di voler vedere anche la premier

Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni per una serie di incontri ai massimi livelli del Vaticano e del governo italiano. Lo ha anticipato questa mattina il Corriere della Sera. Notizia confermata dalla Santa Sede, da dove si fa sapere che giovedì 7 maggio Rubio vedrà Papa Leone XIV oltre che il suo omologo vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Sulla sponda italiana del Tevere, Rubio vedrà certamente i ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto. Gli incontri dovrebbe avere luogo nella giornata di venerdì 8 maggio. Possibile, ma ancora da confermare, un faccia a faccia con la stessa premier Giorgia Meloni. Secondo il Corriere Rubio avrebbe esplicitamente espresso il desiderio di incontrarla, in quella che sarà la sua terza visita in Italia nel giro di un anno. Cosa verrà a dire ai vertici di Italia e Vaticano il “ministro degli Esteri” di Donald Trump?

Di cosa parlerà Rubio col Papa e (forse) Meloni

L’obiettivo della missione dovrebbe essere quello di provare ad avviare il «disgelo» dopo le sfuriate delle scorse settimane di Trump tanto contro il Papa quanto contro l’Italia di Giorgia Meloni. Rubio, volto pragmatico dell’Amministrazione, non si è certo accodato a quegli strali, pur condividendo le ragioni della guerra all’Iran. Tanto l’Italia quanto il Vaticano ne hanno preso invece le distanze: Meloni segnalando di fatto una svolta politica rispetto a un sostegno sin qui coriaceo delle scelte dell’Amministrazione dell’alleato Trump; Papa Leone condannando in una serie di durissimi discorsi l’opera di chi muove guerre ingiuste, minacciando di distruggere intere civiltà, anziché costruire la pace. Il presidente Usa ha risposto dando del «debole» e «pessimo» al Pontefice, ed è furente un po’ con tutti gli alleati della Nato, rei di avergli negato il sostegno quando l’avventura militare si è fatta maledettamente complicata. Ed è pronto ora a passare dalle parole ai fatti, avviando il ritiro quanto meno parziale dei soldati Usa dall’Europa – basi italiane comprese. Su questo, con ogni probabilità, si concentreranno le interlocuzioni di Rubio con Tajani, Crosetto e (forse) Meloni, interessati a capire quanto Trump faccia sul serio e se ci sia ancora spazio per ricostruire quel «ponte» Roma-Washington pericolante.