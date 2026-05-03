Trump: «Possibile che gli attacchi all’Iran riprendano». Teheran si prepara: «Non temiamo la guerra, combatteremo» – La diretta
Nel 64esimo giorno di guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, ancora non è chiaro quali siano le intenzioni di Donald Trump. L’inquilino della Casa Bianca ha detto di essere al lavoro per esaminare i dettagli dell’ultima proposta di Teheran, ma si è detto anche scettico che possa contenere ciò che Washington chiede, in particolare sul nucleare. Nel frattempo, è stata bellamente ignorata la scadenza del 1° maggio, giorno a partire dal quale Trump avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione del Congresso Usa per continuare la guerra.
Foto copertina: EPA/Abedin Taherkenareh
La proposta dell'Iran prevede 14 punti
La proposta di Teheran si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano e alla guerra in Iran e in Libano. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali solo dopo il raggiungimento di un’intesa sarebbe avviato un negoziato nel tentativo di trovare un accordo sul nucleare.
Ancora 8mila palestinesi sotto le macerie a Gaza
Si ritiene che i corpi di circa 8 mila palestinesi siano ancora intrappolati sotto le macerie nella Striscia di Gaza, dove meno dell’1% dei detriti è stato rimosso, dopo due anni di guerra. È il risultato di un rapporto dei media israeliani che citano un funzionario delle Nazioni Unite. Il quotidiano Haaretz, come riporta l’agenzia Anadolu, citando un funzionario anonimo del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, ha affermato che considerata la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie, il processo potrebbe richiedere fino a sette anni. Migliaia di corpi sono ancora sepolti sotto gli edifici crollati in tutta l’enclave, ha aggiunto il funzionario, mentre le famiglie continuano ad attendere di poter recuperare e seppellire i propri cari. La valutazione si basa sui dati delle autorità palestinesi della protezione civile, che hanno segnalato gravi carenze di attrezzature e capacità, tali da rallentare gli sforzi per sgomberare vaste aree devastate.
Trump: «Esaminerò a breve la proposta dell'Iran»
«Esaminerò a breve il piano che l’Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile». Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. «Non riesco a immaginare sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all’umanità e al mondo negli ultimi 47 anni», ha messo in evidenza Trump.
Trump: «C'è la possibilità che gli attacchi in Iran riprendano»
C’è la «possibilità» che gli attacchi contro l’Iran riprendano. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Il presidente però non ha voluto esprimermi sulle tempistiche di eventuali attacchi.
Trump: «La riduzione di truppe Usa in Germania ben più ampia di 5mila unità»
La riduzione delle truppe in Germania sarà ben più ampia di 5mila unità. Lo ha detto Donald Trump sottolineando che il livello delle truppe in Germania scenderà in modo significativo, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg.
Iran: «Se la nostra dignità sarà minacciata, combatteremo»
Il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha affermato su X che Teheran non gradisce la prosecuzione del conflitto, ma che combatterà se la sua «dignità» sarà minacciata. «Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno; se la nostra dignità sarà minacciata, combatteremo per difenderla», ha precisato.