Trump: «Possibile che gli attacchi all’Iran riprendano». Teheran si prepara: «Non temiamo la guerra, combatteremo» – La diretta

Il presidente Usa conferma il ritiro delle truppe americane dalla Germania e alza la posta: «Saranno ben più di 5mila unità»

Nel 64esimo giorno di guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, ancora non è chiaro quali siano le intenzioni di Donald Trump. L’inquilino della Casa Bianca ha detto di essere al lavoro per esaminare i dettagli dell’ultima proposta di Teheran, ma si è detto anche scettico che possa contenere ciò che Washington chiede, in particolare sul nucleare. Nel frattempo, è stata bellamente ignorata la scadenza del 1° maggio, giorno a partire dal quale Trump avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione del Congresso Usa per continuare la guerra.

Foto copertina: EPA/Abedin Taherkenareh