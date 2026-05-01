Trump, schiaffo all’Ue: dazi al 25% su auto e camion. Il presidente Usa: «Non avete rispettato l’accordo»

L'unica eccezione prevista dal tycoon è per i veicoli prodotti negli Stati Uniti. Ecco quando entreranno in vigore i dazi

Nuova fiammata nella guerra commerciale tra Washington e Bruxelles. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un drastico aumento dei dazi sulle automobili e i veicoli commerciali provenienti dall’Europa, che saliranno al 25%. La misura, destinata a scuotere i mercati, diventerà operativa già dalla prossima settimana. Si apre così un altro capitolo critico nelle relazioni con l’Unione europea. «In considerazione del fatto che l’Unione europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all’Unione europea su automobili e camion in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%», ha annunciato il tycoon sulla sua piattaforma social Truth.

L’eccezione per le auto prodotte negli Usa

Il provvedimento non colpirà in modo indiscriminato. La Casa Bianca ha chiarito che le tariffe non graveranno sui veicoli assemblati entro i confini nazionali. L’obiettivo dichiarato è quello di incentivare la delocalizzazione della produzione in territorio statunitense, dove, secondo le stime presidenziali, sono già in campo investimenti record che superano i 100 miliardi di dollari. «È pienamente inteso e concordato che, qualora tali automobili e autocarri saranno prodotti in stabilimenti americani, non verrà applicato alcun dazio», ha precisato il presidente americano.

Attesa la risposta di Bruxelles

La mossa di Trump riaccende una tensione mai del tutto sopita tra le due sponde dell’Atlantico in uno dei comparti più strategici dell’economia globale. Anche se da Bruxelles non è ancora giunta una replica ufficiale, la Commissione europea si trova ora davanti a un bivio, tentare una complessa mediazione diplomatica o rispondere con contromisure commerciali speculari.