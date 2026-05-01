«Iran, Trump vuole dichiarare la fine della guerra per aggirare il Congresso» – La diretta
Nel 63esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha ricevuto dal Pentagono una serie di piani d’attacco nei confronti di Teheran, mentre i negoziati languono e il cessate il fuoco diventa sempre più fragile. Ma il presidente ha un problema: deve informare il Congresso e ricevere l’autorizzazione per la guerra, visto che sono passati più di due mesi dall’inizio delle ostilità. Ma il tycoon avrebbe intenzione di dichiarare la fine della guerra per aggirare il limite, e poi riprenderla. Intanto Israele fornisce il suo scudo spaziale agli Emirati Arabi Uniti e secondo l’Onu la chiusura dello stretto di Hormuz strangola l’economia globale.
Israele ha inviato Laser Dome agli Emirati
Israele ha inviato il sistema di difesa missilistica laser Iron Beam (conosciuto anche come Laser Dome) e altri equipaggiamenti militari negli Emirati Arabi Uniti per aiutare il Paese a resistere agli attacchi iraniani durante la campagna israelo-americana contro la Repubblica islamica. Lo riferisce il Financial Times (Ft).
«Secondo due persone a conoscenza della questione, Israele si è affrettato a inviare il sistema di sorveglianza leggero Spectro, che ha aiutato gli Emirati Arabi Uniti a rilevare i droni in arrivo, in particolare gli Shahed, a una distanza di 20 chilometri», si legge nel pezzo. Una delle fonti ha affermato che Israele ha anche inviato una versione del suo sistema di difesa laser Iron Beam. Israele ha schierato i sistemi Iron Beam nel 2025 per respingere gli attacchi di Hezbollah. Iron Beam e Spectro hanno integrato il sistema di difesa missilistica Iron Dome gia’ schierato negli Emirati, accompagnato da decine di operatori. “Sul posto è presente un numero significativo di militari”, hanno riferito le fonti chiarendo che, a causa dei rapidi sviluppi della situazione, Israele ha dovuto inviare agli Emirati Arabi Uniti prototipi di armi o armi non ancora completamente integrate con i sistemi radar israeliani.
Israele ha condiviso con gli Emirati Arabi Uniti anche informazioni di intelligence in tempo reale sui preparativi in Iran occidentale per il lancio di missili a corto raggio contro gli Emirati. Il Ministero della Difesa israeliano e gli Emirati Arabi Uniti si sono rifiutati di commentare le informazioni. Nel 2020, con la partecipazione degli Stati Uniti, sono stati firmati gli Accordi di Abramo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele e tre paesi arabi: Bahrein, Emirati Arabi Uniti e Marocco. In seguito, Israele e gli Emirati hanno sviluppato relazioni economiche e di difesa.
Onu: la chiusura di Hormuz strangola l'economia mondiale
Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha dichiarato che la chiusura dello Stretto di Hormuz «strangola l’economia globale. Le conseguenze della crisi in Medio Oriente peggiorano drammaticamente con ogni ora che passa», ha scritto Guterres su X, «la limitazione dei diritti e delle libertà di navigazione nell’area dello Stretto di Hormuz perturba i mercati energetici, dei trasporti, manifatturieri e alimentari e strangola l’economia globale. Ora è il momento del dialogo, di soluzioni che ci riportino indietro dal baratro e di misure che possano aprire una via verso la pace», ha aggiunto Guterres.
Trump e i nuovi piani d'attacco a Teheran
L’ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, e il Capo di Stato Maggiore congiunto, generale Dan Caine, hanno informato Trump sui piani per possibili attacchi contro l’Iran. Lo riporta Barak Ravid di Axios, aggiungendo che, secondo 2 funzionari il briefing di giovedì è durato 45 minuti. Il cessate il fuoco tra Usa e Iran, iniziato ai primi di aprile, ha posto fine alle ostilità tra le parti ai fini della scadenza congressuale sui poteri di guerra. Lo ha chiarito un funzionario dell’amministrazione, secondo i media Usa, dopo che i repubblicani al Senato hanno sollecitato un’interpretazione dei 60 giorni previsti dal War Powers Act.
La sollecitazione dei senatori repubblicani è maturata in vista della scadenza del primo maggio, termine oltre i quale il presidente è tenuto ad un passaggio di autorizzazione al Congresso sui suoi poteri di guerra, salvo che non decida di ridimensionare le le operazioni, anche se il conteggio ha un inizio incerto e variabile. I primi attacchi contro l’Iran sono stati sferrati a fine febbraio.
«Ai fini del War Powers Act, le ostilità iniziate sabato 28 febbraio sono nel frattempo terminate», ha riferito il funzionario, sulla considerazione non vi sono stati più atti di guerra tra le due forze armate da quando, oltre tre settimane fa, è entrato in vigore un fragile cessate il fuoco. La legge del 1973 concede al presidente 60 giorni per un’azione militare prima di doverla interrompere, richiedendo l’autorizzazione al Congresso, o domandare una proroga di 30 giorni motivata da “inevitabile necessità militare” alla sicurezza delle forze armate.
Trump ha notificato il conflitto al Congresso 48 ore più tardi, facendo scattare i 60 giorni, la cui scadenza era fissata per il primo maggio. Durante l’audizione al Senato di giovedì, il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha detto di ritenere che il conteggio si fosse interrotto durante la tregua. I dem hanno contestato l’interpretazione, sostenendo l’assenza di disposizioni legali in tal senso. La Costituzione americana stabilisce che solo il Congresso, non il presidente, abbia il potere di dichiarare guerra. Fanno eccezione, però, le operazioni che l’amministrazione qualifica come a breve termine o mirate a contrastare una minaccia immediata.
Il senatore Dem: un nuovo attacco è imminente
Il senatore democratico statunitense Richard Blumenthal ha dichiarato alla Cnn di temere che un nuovo attacco americano all’Iran sia imminente. Blumenthal ha affermato di avere «l’impressione da alcuni briefing» e da altre fonti che «un attacco militare imminente sia decisamente sul tavolo». Il senatore ha parlato di uno scenario profondamente disturbante che potrebbe «mettere a rischio figli e figlie d’America e portare a un gran numero di vittime».
L'Iran sfrutta il cessate il fuoco per recuperare le armi
L’Iran sta sfruttando il cessate il fuoco per estrarre le armi nascoste sottoterra prima dell’attacco di Usa e Israele o sepolte dai successivi bombardamenti. E’ quanto riferiscono alcuni funzionari Usa a Nbc. Secondo le fonti, negli ultimi giorni Teheran sta intensificando le operazioni di recupero di missili balistici e munizioni. L’obiettivo della Repubblica Islamica, secondo gli Usa, è ripristinare il proprio arsenale di droni e missili allo scopo di colpire obiettivi in Medio Oriente qualora Washington decida di riprendere gli attacchi.
Iran, Nbc: Trump dichiarerà la fine della guerra per aggirare il Congresso
L’amministrazione Trump, ai fini della Risoluzione sui Poteri di Guerra, intende dichiarare formalmente concluse le ostilità con l’Iran iniziate lo scorso 28 febbraio. È quanto riferisce un alto funzionario di Washington alla Nbc, alla vigilia della scadenza dei 60 giorni che sono il termine massimo entro il quale il presidente degli Stati Uniti può portare avanti un intervento armato senza l’autorizzazione del Congresso.
«Attualmente siamo in un cessate il fuoco, il che significa – dal nostro punto di vista – che il conto alla rovescia di 60 giorni è sospeso», aveva dichiarato ieri il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, durante un’audizione al Senato. «Le ostilità iniziate sabato 28 febbraio sono terminate», aveva sottolineato in precedenza un alto funzionario dell’amministrazione ad Afp, «non ci sono stati scambi di fuoco tra le forze armate statunitensi e l’Iran da martedi’ 7 aprile».
Dichiarare le ostilità concluse è una tattica per tentare di aggirare il Congresso più drastica del sostenere, come ha fatto Hegseth, che il cessate il fuoco fermi il conteggio dei 60 giorni. In questo modo la Casa Bianca intende probabilmente lasciarsi aperta l’opzione di lanciare un nuovo attacco alla Repubblica Islamica e di dichiararlo una seconda operazione, distinta da ‘Epic Fury’, avviata il 28 febbraio.
Secondo la Costituzione degli Stati Uniti, solo il Congresso ha il potere di dichiarare guerra. Tuttavia, una legge approvata nel 1973 consente al presidente di avviare un intervento militare limitato in risposta a una situazione di emergenza creata da un attacco contro gli Stati Uniti. La stessa legge prevede che, se il presidente impegna truppe americane per più di 60 giorni, debba ottenere l’autorizzazione dal potere legislativo, che è distinta da una dichiarazione di guerra.
Il conflitto con l’Iran è iniziato il 28 febbraio ma la notifica ufficiale della Casa Bianca al Congresso sull’inizio delle ostilita’ e’ arrivata solo due giorni dopo. Oggi scade quindi il termine di 60 giorni per ottenere l’autorizzazione del Congresso a proseguire il conflitto, senza la quale Trump sarebbe obbligato a ritirare le truppe. Nonostante il cessate il fuoco, la Marina statunitense mantiene ancora il blocco dello Stretto di Hormuz.
Dall’inizio del conflitto, i Democratici hanno più volte cercato senza successo di approvare una legge che limitasse i poteri militari del presidente contro l’Iran. Una fonte di preoccupazione più seria per Trump sono quei parlamentari repubblicani che hanno gia’ avvertito della loro intenzione di spingerlo a chiedere l’autorizzazione del Congresso per una prosecuzione delle ostilità, trascorso il limite dei 60 giorni.