«Iran, Trump vuole dichiarare la fine della guerra per aggirare il Congresso» – La diretta

Il presidente riceve i nuovi piani d'attacco dal Pentagono. Israele fornisce il suo scudo spaziale agli Emirati. Secondo l'Onu la chiusura di Hormuz strangola l'economia mondiale

Nel 63esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha ricevuto dal Pentagono una serie di piani d’attacco nei confronti di Teheran, mentre i negoziati languono e il cessate il fuoco diventa sempre più fragile. Ma il presidente ha un problema: deve informare il Congresso e ricevere l’autorizzazione per la guerra, visto che sono passati più di due mesi dall’inizio delle ostilità. Ma il tycoon avrebbe intenzione di dichiarare la fine della guerra per aggirare il limite, e poi riprenderla. Intanto Israele fornisce il suo scudo spaziale agli Emirati Arabi Uniti e secondo l’Onu la chiusura dello stretto di Hormuz strangola l’economia globale.