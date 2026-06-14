Scontro in volo tra due elicotteri a Rio de Janeiro, muore il cantante americano Oliver Tree: era in volo per il tour – Il video

Il cantante figura tra le sei persone presenti a bordo dell’elicottero su cui viaggiava, mentre nell’altro velivolo era presente soltanto il pilota

È una tragedia aerea avvenuta a Rio de Janeiro a segnare la morte del cantante americano 32enne Oliver Tree, che si trovava in Brasile per il suo tour mondiale. Secondo una fonte della polizia citata dall’Afp, l’artista era a bordo di uno degli elicotteri coinvolti nello schianto avvenuto nel quartiere di Recreio dos Bandeirantes, quando i velivoli si sono scontrati e sono precipitati.

Le vittime dell’incidente

Il cantante figura tra le sei persone presenti a bordo dell’elicottero su cui viaggiava, mentre nell’altro velivolo era presente soltanto il pilota, anch’egli deceduto nell’impatto. Le autorità non hanno ancora potuto procedere all’identificazione formale delle vittime a causa delle gravi ustioni riportate nell’incidente, che rendono complesso il riconoscimento dei corpi.

Chi era Oliver Tree, il cantante morto nell’incidente aereo

Oliver Tree era noto al grande pubblico per il singolo del 2017 «When I’m Down», brano che gli aveva aperto le porte della Atlantic Records e dato il via a una carriera musicale caratterizzata da album in studio e un seguito internazionale nel panorama indie alt-rock e della cultura web. Le prime ipotesi degli inquirenti indicano che la tragedia potrebbe essere stata causata da una collisione in volo tra i due elicotteri, come suggerito anche da alcuni video che stanno circolando online dopo lo schianto. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e le eventuali responsabilità.