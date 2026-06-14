Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMondiali 2026
ESTERIBrasileIncidenti aereiMusicaSuoni e VisioniVideo

Scontro in volo tra due elicotteri a Rio de Janeiro, muore il cantante americano Oliver Tree: era in volo per il tour – Il video

14 Giugno 2026 - 20:59 Alba Romano
Il cantante figura tra le sei persone presenti a bordo dell’elicottero su cui viaggiava, mentre nell’altro velivolo era presente soltanto il pilota
Google Preferred Site

È una tragedia aerea avvenuta a Rio de Janeiro a segnare la morte del cantante americano 32enne Oliver Tree, che si trovava in Brasile per il suo tour mondiale. Secondo una fonte della polizia citata dall’Afp, l’artista era a bordo di uno degli elicotteri coinvolti nello schianto avvenuto nel quartiere di Recreio dos Bandeirantes, quando i velivoli si sono scontrati e sono precipitati.

Le vittime dell’incidente

Il cantante figura tra le sei persone presenti a bordo dell’elicottero su cui viaggiava, mentre nell’altro velivolo era presente soltanto il pilota, anch’egli deceduto nell’impatto. Le autorità non hanno ancora potuto procedere all’identificazione formale delle vittime a causa delle gravi ustioni riportate nell’incidente, che rendono complesso il riconoscimento dei corpi.

Chi era Oliver Tree, il cantante morto nell’incidente aereo

Oliver Tree era noto al grande pubblico per il singolo del 2017 «When I’m Down», brano che gli aveva aperto le porte della Atlantic Records e dato il via a una carriera musicale caratterizzata da album in studio e un seguito internazionale nel panorama indie alt-rock e della cultura web. Le prime ipotesi degli inquirenti indicano che la tragedia potrebbe essere stata causata da una collisione in volo tra i due elicotteri, come suggerito anche da alcuni video che stanno circolando online dopo lo schianto. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«È iniziato El Niño». L’allarme del servizio meteorologico Usa: «Sarà molto forte». Quali sono i rischi per l’Italia

2.

La storia delle due suorine che si sono innamorate, la fuga dal monastero per sposarsi

3.

Trump al Corriere: «Finora l’Europa poco utile». Il ministro degli Esteri iraniano: «Accordo vicino, la bozza sarà firmata da remoto» – La diretta

4.

Trump annuncia l’accordo Usa-Iran: «Si firma domani, Hormuz riapre». Israele trema: Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza – La diretta

5.

La Svizzera e il referendum per mettere un tetto alla popolazione: il voto per blindare il Paese a 10 milioni di abitanti

leggi anche
Elisoccorso
ATTUALITÀ

Precipita elicottero sul lago Maggiore: morto un passeggero, tre feriti. Lo schianto dopo il decollo da una villa

Di Giovanni Ruggiero
Aereo caduto sul muso nell'areoporto di Francoforte
ESTERI

Pronto per il decollo, crolla il carrello del Boeing Lufthansa. Paura all’aeroporto di Francoforte: feriti tra l’equipaggio – Il video

Di Matteo Revellino
volo easyjet londra fiumicino power bank
ATTUALITÀ

Il passeggero avvisa l’equipaggio e il volo easyJet per Londra viene dirottato a Fiumicino: cosa si era dimenticato in valigia

Di Alba Romano