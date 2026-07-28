Giappone, il panico al centro commerciale dopo il sisma. Le urla e l’esplosione: le prime immagini – Il video

L'edificio della città di Kashima è stato avvolto dalle fiamme e il secondo piano è crollato. Il primo ministro Sanae Takaichi riferisce di diversi feriti e la polizia parla di un numero «considerevole» di morti

Poco dopo il terremoto di magnitudo 7.1, registrato alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia), un grande centro commerciale della città di Kashima è stato interessato da una violenta esplosione. Secondo quanto riportato dalla Bbc, l’edificio ha preso fuoco nel giro di pochi minuti e il secondo piano è crollato, lasciando molte persone intrappolate al suo interno. «Stiamo ancora valutando l’entità delle lesioni e dei danni alla proprietà, ma sono stato informato che ci sono già stati diversi feriti», ha dichiarato il primo ministro Sanae Takaichi. Nei filmati diffusi dopo l’esplosione si vede una densa colonna di fumo bianco alzarsi dall’edificio, mentre le persone fuggono nel parcheggio. Gran parte della facciata è stata distrutta, lasciando esposte le travi d’acciaio della struttura.

Il centro commerciale del colosso Aeon Mall

Il centro commerciale appartiene alla catena Aeon Mall, una delle più diffuse in Giappone, che gestisce circa 160 strutture in tutto il Paese. I suoi centri ospitano grandi magazzini, negozi, farmacie e aree dedicate alla ristorazione. Proprio la presenza di numerosi esercizi e di un elevato numero di clienti e lavoratori potrebbe rendere più complesse le operazioni di soccorso e la verifica del numero delle persone coinvolte.