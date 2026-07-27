Parigi, accoltella tre donne per strada, una sarebbe incinta. Fermato un uomo – Il video

A fermarlo un agente di polizia fuori servizio, che ha notato il 31enne, mentalmente instabile, intento ad aggredire i passanti con due coltelli

Tre donne sono state accoltellate per strada stamane, intorno alle 11,30 vicino a Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi. L’aggressione, riporta Le Figaro, è avvenuta tra la brasserie Les Deux Coupoles e la fermata del tram di Porte de Clichy. Due delle vittime sono attualmente in condizioni critiche, mentre la terza ha riportato ferite meno gravi. Una di loro, secondo quanto riporta Le Parisien, sarebbe incinta.

«Sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale», ha dichiarato il quartier generale della polizia di Parigi. Secondo le nostre informazioni, un agente di polizia fuori servizio ha notato un uomo con due coltelli che aggrediva i passanti in strada. L’agente ha richiesto rinforzi e ha inseguito l’aggressore, arrestandolo infine con l’aiuto di una squadra. Si tratterebbe di un uomo di 31 anni che, a quanto pare, non è nel pieno possesso delle sue facoltà mentali.