Piomba con un furgone sulla folla del Berlino Pride e accoltella i passanti: un morto e diversi i feriti. Caccia all’uomo – Il video

Il tutto è avvenuto intorno alle 22 nei pressi di Lennéstraße. Sul posto diverse squadre di soccorso

Un uomo, tutt’ora ricercato è piombato con un furgone, contro la folla durante la parata del Pride a Berlino, il Christopher Street Day. Secondo quanto riferito da testimoni oculari l’incidente è avvenuto intorno alle 22 nei pressi di Lennéstraße. Diverse persone sono rimaste ferite e ci sarebbe già un morto. Testimoni hanno riferito di aver visto un uomo uscire dal veicolo e fuggire a piedi, accoltellando, nella sua fuga, alcuni passanti. Secondo quanto riporta il settimanale Junge Freiheit, punto di riferimento vicino alla “Nuova Destra” (Neue Rechte), per diversi testimoni un uomo sarebbe stato fermato e ammanettato a terra dalle forze dell’ordine. Ma finora non ci sono notizie ufficiali di arresti.

Laut Augenzeugen handelt es sich bei dem Mann auf dem Boden um den festgenommenen Amokfahrer vom CSD-Berlin. pic.twitter.com/BKcEw9QcbT — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) July 25, 2026

La scritta “Evacuazione”per allontanare le persone

Pochi minuti dopo che l’auto è arrivata a tutta velocità sulle persone, gli organizzatori hanno annunciato la cancellazione dell’evento. Su uno dei maxi schermi installati per l’evento è stata proiettata la scritta “Evacuation” per invitare le persone a defluire dal Tiergarten, il noto parco pubblico di Berlino dov’era concentrata la maggior parte delle persone. «Si prega di evitare la Colonna della Vittoria e il Tiergarten. Lasciate la zona in direzione della stazione ferroviaria principale», hanno riferito gli organizzatori sui social, invitando i presenti a disperdersi. Anche la polizia ha invitato a non recarsi sul posto per lasciar lavorare al meglio i soccorsi.

Aktuell kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz im #Tiergarten. Der Bereich ist durch unsere Einsatzkräfte abgesperrt. Bitte meiden sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig.

Eine Medienbetreuungsstelle ist am Camperplatz eingerichtet.#b2507 pic.twitter.com/lZ7wng1o1W — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

Caccia all’uomo

L’uomo che ha colpito diversi manifestanti è stato visto entrare con il furgone da alcuni testimoni nell’area del parco di Tiergartenstrasse, di fronte al tunnel. Ha poi attraversato il parco, investendo e ferendo diverse persone. Secondo i testimoni oculari, riportano alcuni media tedeschi, il furgone si è infine schiantato contro un albero e il conducente è fuggito a piedi. Nonostante girino immagini di un uomo ammanettato a terra le autorità lo starebbero ancora cercando. C’è anche un elicottero della polizia impegnato nelle ricerche. Il mezzo, secondo alcuni presenti, viaggiava ad almeno 80 km/h. Un portavoce dei vigili del fuoco ha dichiarato al tabloid BZ: «Abbiamo due luoghi di intervento. In uno abbiamo dispiegato 68 uomini, nell’altro 87. La situazione non è chiara».