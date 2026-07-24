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Turista italiana morta in Kenya, la tragedia in vacanza di Sidney Serpetri: figlio e marito in ospedale

24 Luglio 2026 - 14:36 Giovanni Ruggiero
Ambulanza Kenya
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Lo scontro mortale con un camion mentre la famiglia fiorentina era diretta a Malindi. Morto anche l'autista dell'altro mezzo. Cosa è successo
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È morta mentre era in vacanza in Kenya, Sidney Serpetri, 52 anni. La donna ha perso la vita in un frontale tra l’auto su cui viaggiava e un camion arrivato dalla corsia opposta. Sepretri si trovava a bordo del veicolo insieme al marito e al figlio, diretti da Mombasa verso Malindi, quando è avvenuto lo scontro. Nell’impatto ha perso la vita anche l’autista keniano del mezzo pesante.

Il marito e il figlio della 52enne sono stati ricoverati in un ospedale di Mombasa, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. L’ambasciata italiana a Nairobi si è mossa subito per garantire assistenza alla famiglia, mantenendo i contatti sia con i due connazionali ricoverati sia con la struttura sanitaria che li ha in cura.

In aggiornamento

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