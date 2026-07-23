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Fa l’imitazione di Trump alle sue spalle, la scena virale al comizio: «Quel tizio è entrato spettatore ed è uscito leggenda» – Il video

23 Luglio 2026 - 23:30 Giulia Norvegno
Si muove con una naturalezza incredibile il ragazzo beccato dalle telecamere mentre imita il presidente americano in Georgia. Le mosse riprodotte alla perfezione e le risate imbarazzate di chi gli sta intorno
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Gli sono bastati appena 13 secondi per passare da «spettatore» di un comizio di Donald Trump a «leggenda», come gli ha scritto qualcuno sui social. È il caso di un ragazzo presente al comizio di Donald Trump alla Wheeler High School di Marietta, in Georgia, dove le telecamere lo hanno inquadrato seduto proprio alle spalle del presidente mentre, in diretta, sembrava riprodurre quasi in sincrono i suoi gesti e le sue espressioni.

La clip è diventata rapidamente virale, spinta soprattutto da parte di chi è rimasto colpito dalla naturalezza con cui il giovane imitava i movimenti del presidente. Ma chi è quel ragazzo che fa l’imitazione di Trump? Non è ancora emersa l’identità del ragazzo, ma il video resta uno dei contenuti più commentati legati alla tappa elettorale in Georgia.

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