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Trump vuole Gianni Infantino come prossimo segretario generale Onu: «Un’idea geniale»

22 Luglio 2026 - 00:18 Diego Messini
La tentazione del leader Usa svelata dal New York Post: il presidente Fifa «ha un talento speciale nel radunare le persone»
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Donald Trump vuole un uomo di sua fiducia come prossimo segretario generale dell’Onu: il presidente della Fifa Gianni Infantino. Lo hanno detto fonti vicine al presidente Usa al New York Post. Dopo il successo dei Mondiali di calcio giocati in Usa, Canada e Messico, Trump si sarebbe convinto che Infantino «è rispettato da tutti nel mondo, e ha un talento particolare nel radunare le persone». Il profilo perfetto per passare definitivamente dallo sport alla politica internazionale, come prossimo segretario generale dell’Onu. Il mandato di quello attuale, il portoghese Antonio Guterres, scade a dicembre.

L’idea di Trump e i dubbi

Resta tutto da verificare, come riporta lo stesso giornale Usa, se Infantino abbia interesse per il nuovo incarico e se – tra una partita e una cerimonia Fifa – lui e Trump ne abbiano mai parlato. Men che meno se l’attuale presidente della Fifa troverebbe il consenso del Consiglio di sicurezza e dell’Assemblea generale. Alla Casa Bianca però sembrano entusiasti dell’idea. «Solo a Trump poteva venirne in mente una così geniale», commenta al New York Post Paolo Zampolli, l’imprenditore italo-americano amico del presidente Usa.

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