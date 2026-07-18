Donald Trump contro il Ct dell’Inghilterra Tuchel: «Harry Kane in difesa, che errore!». La reazione di Infantino – Il video

Il presidente Usa ironizza sulle scelte del Ct nella semifinale contro l'Argentina. La replica di Tuchel: «Nessun rimorso»

All’evento organizzato dalla Fifa a New York per la fine dei Mondiali, il presidente Usa Donald Trump si è improvvisato per una volta opinionista calcistico. Intervenendo in particolare per criticare tra il serio e il faceto le scelte del Ct Thomas Tuchel che avrebbero favorito la rimonta dell’Argentina sull’Inghilterra in semifinale. Voi inglesi, ha detto a un certo punto Trump parlando al fianco del presidente Fifa Gianni Infantino, «avete un grande giocatore con cui ho giocato a golf: Harry è fantastico». Riferimento al centravanti del Bayern Monaco e della Nazionale di Sua Maestà Harry Kane. Ebbene, ha affondato Trump riecheggiando la critica arrivata in questi giorni da molte parti, «credo che abbiano commesso un errore quando lo hanno trasformato in un giocatore difensivo. Hanno preso il loro miglior giocatore e lo hanno messo in difesa. Bisogna essere un po’ offensivi, no?», ha ironizzato Trump. Imbarazzato al suo fianco, Infantino ha allargato la braccia, come a dire: probabile, ma non posso darti ragione.

L’attacco di Trump e la difesa di Tuchel

All’evento Fifa alla Trump Tower il presidente Usa, per la verità, s’è premurato di precisare che di calcio lui ne sa ben poco, men che meno di come si allena una squadra. E dunque, ha detto, «non sarò io a giudicare. Però è stata una scelta un po’ insolita. Comunque Harry è davvero un grande uomo». Per l’allenatore tedesco Tuchel, pur mai menzionato, la stima è evidentemente ben minore. Proprio nelle stesse ore, in conferenza stampa a Miami prima della finale per il terzo posto con la Francia di questa sera, Tuchel si è difeso dal diluvio di critiche arrivate per la tattica iper-difensiva scelta dopo che l’Inghilterra era andata in vantaggio nella semifinale di mercoledì sera. «Ho sentito che dovevamo fare qualcosa di diverso per la squadra e ho preso una decisione, fidandomi del mio istinto, del mio intuito, della mia esperienza e della mia competitività, al fine di aiutare la squadra a portare a casa la partita. Ma le decisioni vengono fatte durante la partita sotto stress. Avrei rimorsi se non avessimo reagito. Ma non ne ho alcuno per la decisione presa», ha detto Tuchel, respingendo stizzito quello che ha definito il «gioco dei rimproveri» per la dolorosa esclusione dalla finale dei Mondiali.

In copertina: Il presidente Usa Donald Trump con quello Fifa Gianni Infantino a un evento alla Casa Bianca – Washington, 6 maggio 2025 (Ansa/Epa – Francis Chung)