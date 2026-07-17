È morta la figlia del ct Silvio Baldini, l’addio a 30 anni e la malattia: come l’aveva raccontata l’allenatore

La malattia sin dalla nascita e il ricordo del padre nel suo libro. Così l'allenatore parlava di sua figlia e del suo grande insegnamento

È morta a 30 anni la figlia di Silvio Baldini, allenatore della Nazionale italiana Under 21 e reggente della maggiore. Valentina Baldini dalla nascita conviveva con una grave forma di tetraparesi spastica. Baldini l’ha sempre descritta come il pilastro della sua vita, arrivando a dire di lei: «Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio».

Cosa aveva scritto Baldini sulla figlia nella sua autobiografia

Nel libro “Il calcio vincente. O vinco o imparo”, uscito nel 2022, l’allenatore aveva raccontato con parole molto intime il rapporto con Valentina: «Mia figlia Valentina è una bimba, perché per me rimarrà sempre la mia bambina, disabile. Con la sua disabilità, è una bambina di 4 anni nel corpo di una donna». Baldini spiegava anche perché avesse scelto di tenerla sempre accanto a sé di notte: «I medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e trovarla morta mi angosciava». E ancora, sul significato che quella convivenza gli aveva dato: «Valentina mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia».

Il cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Valentina

Diversi i messaggi di vicinanza all’allenatore dal mondo del calcio. Anche dalle diverse tifoserie che hanno seguito la lunga carriera in panchina di Baldini, oltre alla solidarietà della Figc. Anche l’AC Perugia Calcio, squadra allenata in passato dal tecnico, ha diffuso una nota ufficiale: «AC Perugia Calcio esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini, tecnico della nazionale Under 21 e attuale ct ad interim dell’Italia ed ex allenatore dei Grifoni. In questo momento di dolore, tutto l’ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini».