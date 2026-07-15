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«Vamos Carajo!». L’Argentina pazza di gioia ora sogna il bis mondiale: «Ci spinge la gente» – Le foto

15 Luglio 2026 - 23:53 Simone Disegni
Da Javier Milei al Ct Scaloni sino ai giornali, l'incredulità per la rimonta con l'Inghilterra e il profumo di storia: «Siamo unici»
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È una vittoria storica quella dell’Argentina nella semifinale dei Mondiali contro l’Inghilterra. Per almeno tre motivi. Primo, quel che è avvenuto sul campo, con la rimonta e il ribaltone nell’arco di 7 minuti sulla squadra avversaria, rimasta paradossalmente annichilita dopo essere andata in vantaggio. Secondo, perché ad essere castigata è stata appunto l’Inghilterra, rivale storica dell’Argentina non solo in senso sportivo, da quando nel 1982 fallì la tentata riconquista militare delle Falklands/Malvinas, poi “vendicata” ai Mondiali di Messico ’86 da Diego Armando Maradona. Terzo, perché ora – domenica sera contro la Spagna – l’Argentina avrà un’opportunità unica: quella di vincere la Coppa del Mondo per la seconda volta di fila, dopo il trionfo di quattro anni fa – impresa riuscita nella storia della competizione soltanto a Italia (1934 e 1938) e Brasile (1958 e 1962). Senza contare la qualità superlativa dei gol segnati nel finale di partita da Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, entrambi su assist dell’eterno Leo Messi. Ce n’è abbastanza allora per scatenare la gioia senza freni dell’Argentina, dai vertici del potere alle strade, passando per i giornali del Paese.

La pazza gioia dell’Argentina

«VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!», twitta a caratteri cubitali nonappena finito il match il presidente argentino Javier Milei, in puro stile trumpiano. Aggiungendo pure una serie di caratteri illeggibili per capire l’ebbrezza di gioia. Che per una volta unisce tutti gli argentini al di là delle appartenenze politiche. Si lancia nell’epica patriottica pura la Federcalcio albiceleste (o il suo social media manager): «Non provate a capire, bisogna essere nati qui per sentire quest’orgoglio nel petto. Ancora una volta abbiamo spinto il Paese dove merita di essere. Grazie ragazzi!», twitta l’account della Selecciòn nell’annunciare che l’Argentina è in finale dei Mondiali. Incredulo nelle dichiarazioni a caldo il suo Ct Lionel Scaloni: «Sono senza parole, che gioia per il gruppo e per la nostra gente; non smettono mai di stupirmi. Siamo davvero unici, e non è arroganza, è cuore. Questa gente ci porterà a vincere». Di vittoria di «puro cuore» parla a caldo pure El Clarìn, che esulta per il ribaltone sugli inglesi grazie al bombazo di Fernandez e la cabeza di Martinez. E l’altro grande giornale del Paese, La Naciòn, parla di «trionfo storico». Sarà una lunga serata e notte di festeggiamenti per le strade delle città dell’Argentina.

Foto: Scene dei festeggiamenti allo stadio di Atlanta per la vittoria dell’Argentina sull’Inghilterra (Ansa/Epa – Will Oliver)

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