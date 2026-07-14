Mondiali, è l’ora delle semifinali: si apre con Francia-Spagna, poi è il turno di Inghilterra-Argentina: dove vederle in tv e streaming

Nessuna sorpresa, nessuna squadra rivelazione, nessuna Croazia del 2018. Per la prima volta nella storia, le semifinaliste dei Mondiali 2026 sono le Nazionali che occupano le prime quattro posizioni del ranking Fifa: la Francia vincitrice del Mondiale nel 2018 e finalista nel 2022, l’Argentina campione del mondo in carica, la Spagna campione d’Europa e l’Inghilterra che cerca il successo alla Coppa del Mondo dal 1966. Era successo soltanto a Messico ’70 e a Italia ’90 che il Mondiale se la giocassero soltanto nazionali che hanno già sollevato il trofeo. Ai quarti sono passate indenni tutte le favorite: tranne la Francia, le altre hanno faticato, decidendo i match con gol negli ultimi minuti o direttamente ai tempi supplementari. Non c’è stato nulla da fare per Marocco, Belgio, Norvegia e Svizzera.

Il Mondiale evidenzia un cambiamento storico: Francia e Spagna hanno scalzato le quattro volte iridate Germania e Italia, mentre l’Argentina ha preso posto del Brasile come riferimento del calcio sudamericano. Tre europee e una sudamericana, quindi. Alla faccia della maledizione americana: ogni volta che il Mondiale si è disputato fuori dall’Europa, il titolo è sempre finito nelle mani di una nazionale sudamericana, con l’unica eccezione della Germania nel 2014. Le speranze ora sono solo sull’Argentina. C’è anche un possibile incrocio destinato a entrare nella storia. Se Spagna e Inghilterra superassero le rispettive semifinali, la finale del Mondiale sarebbe la replica di quella dell’ultimo Europeo: un evento mai accaduto nell’edizione successiva della Coppa del Mondo.