L’Argentina è la seconda finalista del Mondiale, Inghilterra ribaltata in 7 minuti: Messi difenderà il titolo contro la Spagna

Termina 2 a 1 la seconda semifinale. Il vantaggio inglese di Gordon viene riequilibrato dalla rete da fuori area di Enzo Fernandez. Oltre il novantesimo la rete decisiva di Lautaro Martinez su assist al bacio di Lionel Messi

Mai dare per morta l’Argentina. All’85esimo minuto la semifinale era nelle mani dell’Inghilterra, grazie a una rete di Anthony Gordon. Ma come già successo nei turni precedenti, il sogno della cuarta estrella, il secondo Mondiale consecutivo spinge i giocatori dell’Albiceleste all’impresa. Prima un tiro da fuori di Enzo Fernandez, poi in pieno recupero il colpo di testa di Lautaro Martinez per il 2 a 1 finale in favore dell’Argentina. Ovviamente c’è sempre lo zampino di Lionel Messi: altri due assist per il numero 10 argentino. Diventano così 12 nei Mondiale. Sarà l’Argentina a contendersi la coppa del Mondo contro la Spagna, nella finalissima del 19 luglio. Sono le due squadre più forti del mondo, da stasera le prime due del ranking Fifa.

L’Argentina passa nel finale dopo due pali

Era «la partita a rischio più elevato del torneo» per la tensione che poteva crearsi tra le due tifoserie. Se negli spalti la semifinale è vissuta con massima sportività, in campo il primo tempo si vedono più calci che calcio. Le prime tensioni scoppiano addirittura al terzo minuto con un fallo ruvido di Enzo Fernandez, autore anche dell’unica vera occasione del primo tempo per entrambe le squadre: un tiro da fuori finito per poco alto. Le uniche grandi giocate sono quelle dei due numeri dieci: da un lato Messi, dall’altro Bellingham.

Nel secondo tempo le tensioni vengono accantonate e inizia davvero la partita. L’Inghilterra è cinica e concretizza l’unica vera occasione della gara. Rogers, la mossa a sorpresa del ct dei Tre Leoni, Thomas Tuchel, pesca sul secondo palo Anthony Gordon. Il fresco acquisto del Barcellona per 80 milioni di euro trafigge Martinez e porta avanti gli inglesi. Messi inizia a guardare il maxischermo per controllare il tempo rimanente. L’Argentina si butta in avanti per cercare almeno il gol del pareggio, ma di reti ne trova addirittura due. Prima un tiro da fuori di Enzo Fernandez, poi il colpo di testa di Lautaro Martinez nel recupero su assist al bacio, neanche a dirlo, di Messi. Tra un gol e l’altro gli argentini colpiscono anche due pali, entrambi di Mac Allister. Poteva essere il segno di una fortuna che aveva girato le spalle all’Argentina, che invece vola in finale per la seconda edizione consecutiva: a New York potrà difendere il titolo contro la Spagna.