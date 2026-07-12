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Mondiali, polemiche sul «coro proibito» dell’Argentina: cosa dice la canzone di Messi e compagni sulle isole Falkland – Il video

12 Luglio 2026 - 19:22 Bruno Gaetani
Protestano i tabloid inglesi: «L'albiceleste ci disprezza». Ecco il testo del coro che sta facendo discutere
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«Per le Malvine, per Diego, per l’ultima di Leo». Sta facendo discutere la canzone intonata dai giocatori dell’Argentina negli spogliatoi dopo la vittoria contro la Svizzera ai quarti di finale dei Mondiali. Mercoledì, l’albiceleste affronterà l’Inghilterra nella semifinale. Una partita particolarmente sentita sia a Buenos Aires sia a Londra e che, a tre giorni di distanza dal fischio d’inizio, fa già discutere.

L’indignazione dei tabloid inglesi

«L’Argentina non ha perso tempo a sfoderare il suo disprezzo prima dello scontro, tornando a cantare per le Isole Falkland nel suo spogliatoio», si è affrettato a sottolineare il tabloid Daily Mirror. Il riferimento è alla guerra delle Falkland, isole rivendicate dai sudamericani ma amministrate dalla Gran Bretagna. Negli anni Ottanta, gli eserciti delle due nazioni si affrontarono con centinaia di morti. «La Albiceleste – scrive ancora il giornale inglese – ha anche schernito l’Inghilterra con una canzone sulle Isole Falkland nel loro spogliatoio dopo la rimonta contro l’Egitto. E durante la notte, Lionel Messi e soci si sono uniti ai sostenitori scatenando un diverso coro anti-inglese che circola da decenni».

I riferimenti alle Falkland e alla squalifica di Maradona nei Mondiali del ’94

La polemica di cui scrive il Daily Mirror riguarda una canzone intonata dai giocatori dell’Argentina dopo la vittoria contro la Svizzera ma anche in altri match precedenti di questo Mondiale. Oltre al riferimento ai «caduti delle Malvine», ossia le vittime del conflitto armato con l’Inghilterra sulle Falkland, c’è un altro riferimento ai Mondiali del 1994, sempre negli Usa, quando Diego Maradona fu squalificato per doping e non partecipò alla competizione.

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Il testo del coro cantato dagli argentini

Sono un tifoso della nazionale.
La sostengo con tutto il cuore.
Abbiamo vinto il terzo titolo con Lionel,
e vogliamo essere campioni ancora una volta.
E 32 anni dopo, La Scaloneta si vendicherà
del trofeo che è stato tolto al numero 10,
quello che non ci è stato permesso di sollevare.
Voglio vedere la quarta stella brillare sulla maglia.
Sono argentino dalla nascita alla morte,
per le Malvinas, per Diego, per l’ultimo capitolo di Leo.
Argentina, voglio vederti diventare campione per due anni di fila.

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