Mondiali, l’Inghilterra di Bellingham e l’Argentina di Messi sono le ultime due semifinaliste: Norvegia e Svizzera eliminate ai quarti di finale

Haaland sconfitto 2 a 1 grazie a una doppietta del centrocampista del Real Madrid. Tris dell'Albiceleste con gol di Mac Allister, Alvarez e Lautaro Martinez

Hey Jude, Jude Bellingham se la dovrà vedere con Lionel Messi. Sarà Inghilterra-Argentina la seconda semifinale del Mondiale americano. Insieme a Francia e Spagna, saranno queste quattro nazionali a contendersi la Coppa del Mondo. A Miami, l’Inghilterra viene trascinata dal solito Bellingham nella vittoria 2 a 1 in rimonta contro la Norvegia. La stella dei Tre Leoni è Harry Kane, ma se Wanderwall può risuonare tra i tifosi inglesi è grazie alla doppietta del centrocampista del Real Madrid. A Kansas City, l’Argentina soffre, viene ripresa dalla Svizzera ma alla fine vince 3-1. Questa volta Messi si limita all’assist del primo gol sudamericano, poi a regalare la qualificazione ci pensano le reti ai supplementari di Julian Alvarez e Lautaro Martinez.

L’Argentina soffre ma passa ai supplementari

L’Argentina è così: non può vincere una partita senza soffrire. Era già successo ai sedicesimi contro Capo Verde e agli ottavi con l’Egitto. L’Albiceleste passa subito in vantaggio con un colpo di test di Mac Allister servito dal solito Messi, che raggiunge quota 10 assist in carriera ai Mondiali. All’ex Barcellona non basta essere il capocannoniere all-time della Coppa del Mondo: è anche il miglior assistman. La Svizzera però non esce dal campo. Anzi, inizia a dominare la partita creando numerosi pericoli alla porta di Martinez, obiettivo di mercato della Juventus. Fino al gol dell’ex Bologna, Dean Ndoye.

La partita sembra quindi girare dalla parte degli svizzeri, fino a quella che si può definire l’ingenuità del mondiale. L’arbitro Pinheiro viene richiamato dal Var per ammonire per simulazione l’attaccante della Svizzera, Breel Embolo: è il secondo giallo, quindi scatta l’espulsione. La selezione europea rimane quindi in dieci uomini. Gli attacchi dell’Argentina non portano a nessun effetto, fino al secondo tempo supplementare. Prima ci pensa una magia di Julian Alvarez, poi chiude la gara Lautaro Martinez. L’Argentina è in semifinale, soffrendo, resistendo e ringraziando il regalo di Embolo. Con l’Inghilterra servirà una prestazione migliore.

Jude Bellingham trascina l’Inghilterra

Erling Haaland aveva già fatto terminare la carriera con il Brasile di Neymar, con tanto di lacrime per l’ex giocatore di Barcellona e Psg. Sperava di poter compiere la stessa impresa con Harry Kane, ma non aveva fatto i conti con Bellingham. Il centrocampista del Real Madrid gioca all’ombra dell’attaccante, muovendosi proprio negli spazi lasciati dalla punta del Bayern Monaco. L’attenzione di tutti è sempre su Kane, ma a trascinare l’Inghilterra in semifinale ci ha pensato Bellingham, arrivato a quota sei reti in questo Mondiale. Mai nessun calciatore inglese aveva segnato così tanti gol su azione in una singola edizione della Coppa del Mondo. Per il 23enne è la seconda doppietta consecutiva, dopo quella contro il Messico: prima di lui a segnare due reti in due gare a eliminazione diretta di seguito era stato Diego Armando Maradona.

A passare in vantaggio era stata però la Norvegia, con un tiro-cross di Schjelderup che aveva ingannato il portiere inglese Pickford. Poi è iniziato lo show di Bellingham, con una rete nel primo tempo e l’altra a tempi supplementari appena iniziati. Il gol del pareggio però è stato oggetto di grandi proteste. Secondi i giocatori norvegesi, il rinvio di Pickford, da cui poi sarebbe scaturita la rete inglese, sarebbe stato deviato dalla corda di una telecamera appesa. Le immagini non sono chiare, ma ci ha pensato la Fifa con un comunicato a smentire l’accaduto. La Norvegia comunque ha reagito alla gol dell’Inghilterra, dimostrando di non essere solo la Cenerentola dei quarti di finale. È la nazionale del Viking Row a mostrarsi più pericolosa, colpendo anche una traversa. Haaland? È entrato nella cronaca della partita per un fallo in occasione della rete del pari della Norvegia, poi annullata. Viene anche sostituito a inizio secondo tempo supplementare a causa di un problema che l’ha influenzato per larga parte della gara: termina il suo primo Mondiale con sette reti.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Sarà Inghilterra-Argentina, 40 anni dopo l’ultima volta

Per la prima volta nella storia dei Mondiali le quattro semifinaliste sono le Nazionali che occupano le prime posizioni del ranking Fifa: Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra. Nessuna sorpresa, nessuna Cenerentola invitata all’ultimo ballo della Coppa del Mondo. Inghilterra e Argentina si scontrano a 40 anni di distanza dall’ultima volta. Era il quarto di finale del Mondiale 1986, quello della doppietta di Maradona. Oggi Diego non c’è più, ma in campo gioca un 39enne che per molti ha anche superato il mito. L’Argentina si aggrappa a lui, anche se contro la Svizzera ha ritrovato i gol degli altri due attaccanti: Alvarez e Lautaro. L’Inghilterra può contare su Harry Kane, 73 gol stagionali. Ma soprattutto su un Jude Bellingham in stato di grazia. I tifosi inglesi cantano La Cuarta Estrella, una canzone sul quarto trionfo mondiale. In barba alla scaramanzia. Prima dovranno vedersela con Hey Jude, intonata dal tifo inglese.