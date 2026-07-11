Mondiali, l’ultima frontiera del business della Fifa: in vendita l’erba del campo della finale. Prezzi fino a 3mila dollari

Nel caso in cui tutti i pezzi venissero venduti, l’operazione potrebbe generare ricavi superiori agli 11,2 milioni di dollari, pari a circa 9,8 milioni di euro

Magliette, cappellini e pure l’erba del MetLife Stadium di New York-New Jersey. Sul sito della Fifa, il massimo organo guidato da Gianni Infantino, si trova di tutto a tema Mondiali. Perfino autentiche porzioni del manto erboso dello stadio che ospiterà la finale della competizione, in programma il 19 luglio. Il prezzo parte da 390 euro (450 dollari) e l’offerta è riservata ai residenti di Stati Uniti, Europa e Regno Unito. L’erba arriverà in un astuccio inciso con il logo del torneo, la data, la sede e il risultato della partita, insieme a una chiavetta Usb con il video che ne certifica l’autenticità.

I potenziali ricavi della Fifa

Secondo quanto riportato da The Atlantic, la produzione del cimelio è stata affidata alla società britannica Keep Stub, che propone anche tre versioni premium dal valore di 900, 1.200 e 3mila dollari (circa 788, 1.000 e 2.600 euro). Tutte e quattro le varianti disponibili saranno realizzate in un’edizione limitata di 2.026 esemplari ciascuna. Nel caso in cui tutti i pezzi venissero venduti, l’operazione potrebbe generare ricavi superiori agli 11,2 milioni di dollari, pari a circa 9,8 milioni di euro.

La versione esclusiva da 3mila dollari

La “Hero Edition” è l’edizione, limitata, più cara: 3mila dollari. Il pacchetto include, però, un frammento di campo più grande, delle dimensioni di 7,62 per 7,62 centimetri, oltre a un biglietto in metallo con incisioni dorate, una miniatura del pallone della finale e una riproduzione in cristallo del trofeo della Coppa del Mondo. Per la Fifa si tratta di una novità assoluta, ma la vendita di oggetti ricavati da luoghi simbolici dello sport è una pratica già consolidata nel mercato del collezionismo sportivo statunitense.

Foto copertina: ANSA/OLGA FEDOROVA | Il MetLife Stadium per la Coppa del Mondo FIFA 2026