Sinner sfida Djokovic: per l’occasione è stata stravolta la tradizione di Wimbledon. L’orario e dove vedere la semifinale (anche in chiaro)

Il campione azzurro affronta per la terza volta in semifinale il serbo. L'incontro sarà il secondo della giornata sul Centrale, dopo Zverev-Fery

È sempre Novak Djokovic l’avversario di Jannik Sinner in semifinale di Wimbledon. Il numero 1 al mondo è arrivato alla terza semifinale all’All England Club in quattro anni. E, per la terza volta, l’avversario sarà Djokovic. Il serbo ci arriva dopo una vera e propria impresa. A 39 anni ha superato Auger-Aliassime in quello che è diventato il quarto di finale più lungo della storia di Wimbledon: cinque ore e 15 minuti. Una partita infinita per un giocatore infinito, che non ha alcuna intenzione di smettere di stupire. Anzi, ha messo nel mirino il 25esimo Slam in carriera. Incontrerà un Sinner fin qui non perfetto, neanche contro Struff, ma in ripresa nella condizione, super al servizio e con qualche errore di troppo nel dritto.

Stravolta la tradizione di Wimbledon per Sinner-Djokovic

Il livello della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ha costretto l’organizzazione di Wimbledon a stravolgere una tradizione e a capovolgere il tabellone: la parte alta gioca dopo quella bassa. L’azzurro e il serbo scenderanno in campo come secondi sul Centrale dell’All England Club, dopo la fine della semifinale tra Zverev e Fery, in programma alle 14:30 italiane. Il numero uno al mondo e il fenomeno serbo 24 volte campione Slam giocheranno quindi intorno alle 17:30, con il rischio di finire in serata magari indoor dopo la chiusura del tetto causa oscurità. Sinner e Djokovic scenderanno in campo sapendo già chi, uno dei due, incontrerà in finale. Se la favola Fery o il numero 3 al mondo Zverev, fresco vincitore del Roland Garros. Una curiosità: se Zverev dovesse raggiungere la finale, scavalcherebbe nel ranking Carlos Alcaraz, diventando numero 2 del ranking come già gli era successo nel 2022.

Sinner-Djokovic: i precedenti

Sinner-Djokovic: capitolo numero dodici. Una serie di colpi infiniti, iniziati almeno dieci anni fa. «Ricordo la prima volta che abbiamo palleggiato insieme: aveva 13 anni, o forse 14, e già spaccava la palla», è il racconto proprio di Novak Djokovic. Sinner parte avanti nei precedenti, 6-5, anche se l’equilibrio è tangibile. Poco importa la differenza di età, che dovrebbe far tendere l’asticella verso l’azzurro. Anzi, l’ultimo precedente, la semifinale degli Australian Open, è stato vinto proprio da Djokovic, in una partita arrivata fino al quinto set. Nell’ultima semifinale a Wimbledon, invece, fu Sinner a imporsi in tre set. Nel 2023 vinse Djokovic con lo stesso punteggio.

Sinner-Djokovic: dove vedere la semifinale in tv e streaming

Le semifinali di Wimbledon verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in diretta streaming su Sky Go e Now. L’incontro tra Sinner e Djokovic verrà trasmesso in chiaro in tv e streaming, su Tv8.