Jannik Sinner cresce e vola agli ottavi di finale di Wimbledon: Brooksby si arrende in tre set

Migliora la condizione fisica del campione azzurro. La vittoria arriva in poco più di due ore (6-4, 6-3, 6-4).

È sempre Jannik Sinner. Magari non ancora brillante come nei tempi migliori, ma il numero uno del mondo continua a vincere e si dimostra in netta crescita. Dopo due successi sofferti contro Kecmanovic e Borges, arriva la terza gioia a Wimbledon per l’azzurro. Nonostante una grande gara, soprattutto al servizio e in risposta, alla fine Jenson Brooksby deve arrendersi contro un Sinner apparso sempre in controllo della gara (6-4, 6-3, 6-4). Jannik raggiunge così gli ottavi di Wimbledon per la quinta volta in carriera, diventando l’azzurro ad averne giocati di più insieme a Nicola Pietrangeli. L’altoatesino andrà a giocare il ventesimo ottavo di finale della sua carriera negli Slam contro Shintaro Mochizuki.

Il vantaggio nel primo set

«Ci sono due o tre cose che devo migliorare». Lo aveva ammesso Sinner subito dopo la fine del secondo turno contro Borges, ai microfoni di Sky Sport. Che oggi il numero 1 al mondo si sentisse meglio lo si intuisce fin dal primo set. L’azzurro trova infatti un break nel settimo game, strappando il servizio all’avversario nel parziale d’apertura per la prima volta in questa edizione di Wimbledon. Il resto lo fa l’arma già mostrata nei precedenti due turni, cioè il servizio, capace di salvarlo anche nei momenti di difficoltà, come nel quarto game del secondo set quando ha dovuto salvare due palle break. Anche oggi sono 13 gli ace messi a segno da Sinner. Ma pure quando sbaglia la prima battuta, l’altoatesino riesce quasi sempre a mettere in campo una seconda di servizio potente e precisa, con qualche errore di troppo nel terzo set.

Qualche difficoltà nel terzo set

Non sono mancati però momenti di difficoltà. È di buon auspicio anche il modo con cui l’azzurro ha reagito a un terzo set più complicato del previsto. Subito un break di Brooksby, a cui Sinner ha risposto rialzando immediatamente il livello del suo tennis e la velocità dei colpi, riportando la partita sui giusti binari con il controbreak. Ma quando il pass per gli ottavi sembrava già nelle mani dell’azzurro, Brooksby è rimasto in partita grazie a delle risposte incisive. Solo un piccolissimo incidente di percorso per Sinner, che si è ripreso subito il game lasciato per strada, vincendo il set e la partita nel gioco immediatamente successivo.

Sinner guida la spedizione azzurra a Wimbledon

Dopo poco più di due ore, quindi, Sinner può esultare. E l’umore sarà migliore rispetto a quello mostrato dopo la partita contro Borges. L’altoatesino si è dimostrato più solido negli scambi, commettendo meno errori gratuiti rispetto alle prime due gare. Sinner si conferma quindi invincibile contro i tennisti fuori dalla top 80 (Brooksby è il numero 81) e quando incontra i tennisti statunitensi si esalta: sono 29 le vittorie consecutive contro i giocatori Usa. Questa edizione di Wimbledon si sta tingendo sempre più di azzurro. Sinner raggiunge gli ottavi di finale, ma domani, 4 luglio, ci saranno altri tre italiani che proveranno a raggiungerlo: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.