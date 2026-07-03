Sorpresa, a Wimbledon c’è una nuova bigliettaia: è la principessa Kate – Il video
Gli spettatori del torneo oggi si sono trovati davanti una speciale addetta ai ticket
Oggi gli spettatori del torneo di Wimbledon si sono imbattuti in una addetta ai biglietti molto speciale: la principessa Kate Middleton ha infatti passato la mattina a vendere i biglietti per assistere alle partite del torneo sull’erba più noto del mondo. Nel video diffuso sui social da Kensington Palace, si vede la principessa del Galles che saluta il pubblico in coda, stampa biglietti, si mette in posa per fare le foto con i fan.
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