Europei di nuoto, che Italia! Doppietta Martinenghi-Cerasuolo. Quinta medaglia per Sara Curtis, impresa per Anita Gastaldi – La diretta

L'Italia, che punta a difendere il primo posto nel medagliere, davanti alla Gran Bretagna. Quarto posto all'ultimo per Alberto Razzetti. Chiude il programma la staffetta 4x200 stile libero mista

Sesta giornata di gare nella piscina dell’Olympics Aquatic Center di Parigi. È un Ferragosto all’insegna del nuoto azzurro. Anche oggi grandi possibilità di medaglia, per difendere il primo posto nel medagliere che ci siamo conquistati ieri, soprattutto con l’oro dell’infinita Simona Quadarella. Apre il programma Alberto Razzetti nella finale dei 200 farfalla. Poi sarà il turno di Sara Curtis, che vuole regalarsi la quinta medaglia di questi Europei, i primi della sua giovane carriera: compirà vent’anni il 19 agosto.

Nella penultima giornata di Europei di nuoto, grandi speranze sono riposte sulla coppia Simone Cerasuolo-Nicolò Martinenghi: entrambi sono in finale nei 50 rana, con rispettivamente il primo e il secondo migliore tempo. Ci sarà spazio anche per le semifinali con Thomas Ceccon che vuole staccare il pass per un’altra finale, quella dei 100 dorso, così come Benedetta Pilato nei 50 rana.