Europei di nuoto, che Italia! Doppietta Martinenghi-Cerasuolo. Quinta medaglia per Sara Curtis, impresa per Anita Gastaldi – La diretta
Sesta giornata di gare nella piscina dell’Olympics Aquatic Center di Parigi. È un Ferragosto all’insegna del nuoto azzurro. Anche oggi grandi possibilità di medaglia, per difendere il primo posto nel medagliere che ci siamo conquistati ieri, soprattutto con l’oro dell’infinita Simona Quadarella. Apre il programma Alberto Razzetti nella finale dei 200 farfalla. Poi sarà il turno di Sara Curtis, che vuole regalarsi la quinta medaglia di questi Europei, i primi della sua giovane carriera: compirà vent’anni il 19 agosto.
Nella penultima giornata di Europei di nuoto, grandi speranze sono riposte sulla coppia Simone Cerasuolo-Nicolò Martinenghi: entrambi sono in finale nei 50 rana, con rispettivamente il primo e il secondo migliore tempo. Ci sarà spazio anche per le semifinali con Thomas Ceccon che vuole staccare il pass per un’altra finale, quella dei 100 dorso, così come Benedetta Pilato nei 50 rana.
Benedetta Pilato in finale nei 50 rana. Eliminata Anita Bottazzo
Nessun problema per Benedetta Pilato che vince la seconda semifinale e stacca il pass per la finale in 29.84: è il miglior tempo. Ottava Anita Bottazzo che non accede in finale: tredicesimo crono complessivo.
GIovanni Gatti in finale nei 50 stile libero
Giovanni Gatti arriva secondo nella prima semifinale e stacca il pass per la finale dei 50 stile libero. Tempo di 21.72 per l’azzurro, settimo complessivo. Eliminato Lorenzo Ballarati nella seconda semifinale: migliorato il suo personale, me è il suo tempo è il dodicesimo.
Anita Gastaldi argento nei 200 misti
Impresa di Anita Gastaldi che va a prendersi l’argento nei 200 misti, il secondo nella storia dell’Italia agli Europei. Le altre medaglie sono nelle corsie estreme. Oro per l’irlandese Walsh nella prima corsia e bronzo per la belga Vanotterdiijk nell’ottava.
Bis italiano nei 50 rana: oro Martinenghi e argento Cerasuolo
Nicolò Martinenghi firma la doppietta personale: dopo l’oro nei 100 rana, conquista il gradino più alto del podio anche nei 50, in Gli azzurri nuotano rispettivamente in 26.57. Argento per il primatista italiano Simone Cerasuolo, al pari dell’olandese de Groot, in 26,62.
Bronzo di Sara Curtis nei 50 stile libero
Sara Curtis ancora una volta sulla luna. Medaglia di bronzo, la prima di un’azzurra nei 50 stile libero a un campionato europeo, con il nuovo record italiano in 23:99. La medaglia d’oro va alla polacca Wasick, davanti alla svedese Sjostrom. È la quinta medaglia in questi Europei, il primo della sua carriera, per Sara Curtis.
Quarto Alberto Razzetti nei 200 farfalla: record italiano, ma non basta
Prima medaglia individuale in un campionato europeo per il fenomeno di casa Leon Marchand: è oro per lui. Alberto Razzetti segna il nuovo record italiano (1:54.23), ma è amaro il finale per l’azzurro. Fino agli ultimi metri è virtualmente sul podio, ma poi subisce il recupero dell’ungherese Marton e del greco Siskos e chiude quarto.
Il programma della serata
- 18.30 – Finale 200m farfalla uomini (Alberto Razzetti)
- 18.37 – Finale 50m stile libero donne (Sara Curtis)
- 18.42 – Finale 50m rana uomini (Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi)
- 18.47 – Finale 200m misti donne (Anita Gastaldi)
- 18.54 – Semifinali 50m stile libero uomini (Lorenzo Ballarati, Giovanni Guatti)
- 19.01 – Semifinali 50m rana donne (Benedetta Pilato, Anita Bottazzo)
- 19.20 – Finale 1500m stile libero uomini (Luca De Tullio)
- 19.52 – Semifinali 200m farfalla donne (Paola Borrelli, Giada Alzetti)
- 20.02 – Semifinali 200m misti uomini(Alberto Razzetti, Jacopo Barbotti)
- 20.12 – Finale 100m dorso donne
- 20.18 – Semifinali 100m dorso uomini (Thomas Ceccon)
- 20.47 – Finale staffetta 4x200m stile libero mista (Italia)