Europei di nuoto e atletica: le gare di Thomas Ceccon, Sara Curtis, Gianmarco Tamberi e gli altri azzurri. Il programma di oggi e dove vederle in tv

Tanti gli azzurri impegnati tra Parigi e Birmingham. Si comincia alle 18:30 con il nuoto, per spostarci all'atletica leggera dalle 20:35

Quinta giornata di gare in vasca dell’Olympics Aquatic Center di Parigi e di gare a Birmingham. Gli Europei di nuoto e quelli di atletica leggera iniziano a intravedere il tramonto, ma sono molte le medaglie che l’Italia può ancora conquistare per impreziosire i rispettivi medaglieri. Nelle gare in acqua, la spedizione azzurra ha conquistato 32 medaglie, di cui 10 ori, riscrivendo pagine della storia del nuoto, come il record mondiale nei 50 dorso di Sara Curtis. Nell’atletica, il neo rimane l’infortunio di Marcell Jacobs in una finale, quella dei 100 metri, in cui partiva favorito, ma il bilancio fino a qui rimane positivo: sei medaglie, con tre ori.

Il programma delle finali di nuoto

Si parte alle 18:30 con il programma serale delle semifinali e delle finali. Sara Curtis torna in vasca per conquistare un posto nella finale dei 50 stile libero. Le speranze di medaglie per l’Italia sono riposte in Carlos D’Ambrosio (200 stile libero), Thomas Ceccon (50 dorso) e Simona Quadarella (1500 stile libero). Chiude il programma la 4×100 stile libero mista: ci sarà anche Ceccon.

18.30: Finale 100m farfalla donne

18.36: Finale 200m stile libero uomini (Carlos D’Ambrosio)

(Carlos D’Ambrosio) 18.43: Finale 200m rana donne

18.50: semifinali 100m dorso donne

18.59: semifinali 50m rana uomini

19.18: semifinali 50m stile libero donne

19.25: semifinali 200m farfalla uomini

19.35: semifinali 200m misti donne

19.51: Finale 50m dorso uomini (Thomas Ceccon)

(Thomas Ceccon) 19.56: Finale 1500m stile libero donne (Simona Quadarella)

(Simona Quadarella) 20.16: Finale staffetta 4x100m stile libero mista

Il programma delle finali di atletica

Non c’è tempo di finire le gare di nuoto, che è il momento delle finali di atletica, dalle 20:35. Questa è la serata della finale di salto in alto, con quattro azzurri in gara: oltre a Gianmarco Tamberi e al campione italiano Matteo Sioli, anche Christian Falocchi e Edoardo Stronati. In pista torna anche la regina dei 5mila metri, pronta a cercare una doppietta nei 10mila metri come già era riuscita a fare agli Europei di Roma 2024: Nadia Battocletti. Alessandro Sibilio correrà nella finale dei 400 metri ostacoli, mentre c’è attesa per la finale dei 200 metri, con Fausto Desalu e Filippo Dezza. Il programma sarà chiuso con la finale degli 800 metri con la nuova primatista italiana, Eloisa Coiro.

20.35 Getto del peso eptathlon F, Gruppi A e B (Gerevini)

20.45 10.000 metri F, finale (Battocletti, Del Buono, Palmero)

(Battocletti, Del Buono, Palmero) 21.00 Salto in alto (maschile), finale (Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi)

(Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi) 21.30 Lancio del disco F, finale

21.40 400 metri ostacoli M, finale (Sibilio)

(Sibilio) 21.55 200 metri eptathlon F, batterie (Gerevini)

22.25 200 metri M, finale (Desalu, Dezza)

(Desalu, Dezza) 22.46 800 metri F, finale (Coiro)

Dove vedere le gare in tv e streaming

Le sessione serale degli Europei di nuoto, così come quella di atletica, sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e in streaming su Rai Play. Si potranno vedere le gare anche tramite abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Max (in streaming su Sky Go). Per gli abbonati a Sky, le gare di atletica saranno trasmesse su Sky Sport Uno e su Sky Sport Arena, oltre al consueto streaming su Sky Go.