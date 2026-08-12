Europei di nuoto, che bottino per l’Italia: un argento e due bronzi. Sara Curtis è nella leggenda: record mondiale nei 50 dorso! – La diretta
La terza giornata della gare in vasca degli Europei di Parigi rimarrà nella storia del nuoto italiano. Sara Curtis scrive il nuovo record mondiale nei 50 dorso: il suo 26″63 in semifinale migliora di due decimi il primato precedente, dell’australiana McKeown nel 2023. L’azzurra diventa la prima atleta di questi Europei a segnare un nuovo record mondiale. «È una follia, non so cosa dire», ha commentato la classe 2006, ai primi Campionati europei senior in carriera. Le medaglie arrivano da Thomas Ceccon e Benedetta Pilato: due bronzi che valgono più del gradino più basso del podio. L’azzurro segna il nuovo record italiano, abbattendo la barriera dell’1:54. Pilato reagisce dopo un anno di difficoltà, chiudendo al terzo posto la sua finale. Chiude la serata il quartetto composto da Emma Virginia Manicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao conquista un’ottima medaglia d’argento nella staffetta 4×100 femminile. Una gara da urlo, con il nuovo record italiano.
Il medagliere
Non è arrivata nessuna medaglia d’oro per l’Italia nella terza giornata delle gare all’Aquatic Center di Parigi. Così, la spedizione azzurra scivola nuovamente al secondo posto del medagliere, scavalcata dalla Gran Bretagna. Costa caro l’oro della britannica Evans negli 800 stile libero, la gara in cui Benedetta Pilato è arrivata terza. L’Italia chiude la giornata con 31 medaglie: 9 ori, 9 argenti e 13 bronzi. Una medaglia dal metallo più prezioso per la Gran Bretagna. Chiude il podio la Germania con 8 ori, 6 argenti e 9 bronzi.
Argento per l'Italia nella 4x100 femminile
Medaglia d’argento e nuovo record italiano per le ragazze della 4×100. Il quartetto Emma Virginia Manicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao conquista il secondo gradino del podio con una gara incredibile, in 3:33.19. Sara Curtis termina la sua frazione in testa, poi Tarantino subisce il recupero dell’Olanda che conquista l’oro. Bravissima la classe 2011 Mao a tenere il secondo posto. Chiudono il podio le atlete neutrali.
Fabio De Tullio sesto negli 800 stile libero
Doppietta tedesca negli 800 stile libero. Oro e record europeo per Liebmann, in 7:37.59. Secondo Sarkany, terzo l’altro tedesco Schwar. Chiude sesto De Tullio.
Finale 400 misti, sesta Alzetta e ottavo Pirovano
Medaglia d’oro per l’irlandese Walshe, argento per argento alla britannica Smith che aveva dominato la prima parte di gara, bronzo per Kozan. Le azzurre finiscono lontane dal podio: sesta Alzetta e ottava Pirovano.
Pilato: «Questo bronzo vale tanto. Un anno pieno di difficoltà»
«Sono molto contenta. Questo bronzo vale tanto ed è anche molto carina, non potevo chiedere di più. È stato un anno pieno di imprevisti e di difficoltà, sono contento di averle superate», così Benedetta Pilato ha commentato il terzo posto nei 100 rana, dopo la cerimonia di premiazione, ai microfoni di Rai 2. Chiusura con un pensiero per la famiglia:«Hanno ben pensato di non mandarmi neanche un messaggio. Hanno detto ‘aspettavamo che finissi tutto’ (ride ndr). A parte gli scherzi, la mia famiglia mi è sempre stata molto vicina, quindi non posso che ringraziarli»
Razzetti e Busa eliminati nelle semifinali dei 100 farfalla
Nessun italiano riesce a raggiungere la finale dei 10o farfalla. Prima, Michele Busa chiude settimo la sua semifinale, in 51.72. Poi, Alberto Razzetti chiude al quarto posto nella propria batteria, in 51.50. Nono tempo complessivo Razzetti, fuori dalla finale al pari di Busa.
Curtis: «È una follia, sapevo di avere il record mondiale nelle gambe»
«Non so cosa dire. È il sogno della mia vita. Sapevo di averlo nelle gambe. Sono contanta, non mi sembra vero», così Sara Curtis ha commentato il suo record mondiale ai microfoni di Rai 2. L’azzurra è la prima atleta a Parigi a rompere un primato mondiale: «Veramente folle, non ho parole. È il sogno di chiunque», ha concluso Curtis, positivamente scossa.
Record mondiale per Sara Curis nei 50 dorso!
Sara Curtis nella leggenda. La classe 2006 firma il nuovo record mondiale nei 50 dorso in 26:63. Curtis in lacrime dopo il primato: accede alla finale. Out per due centesimi Costanza Cocconcelli: nono tempo complessivo per lei.
Mantegazza: «Sarà la prima finale, ci sarà da divertirsi»
«Per me è la prima finale, ci sarà da divertirsi. È la seconda volta che scendo sotto i 10, so di valer di meno ma questo mese ho avuto problemi fisici che hanno compromesso l’avvicinamento. La testa però c’è e domani ci giochiamo tutto», così ha commentato la sua qualificazione alla finale dei 200 rana Christian Mantegazza.
Christian Mantegazza qualificato per la finale dei 200 rana
Christian Mantegazza accede nella finale dei 200 rana. È sufficiente il terzo posto nella sua semifinale, in 2:09.87. Settimo tempo complessivo per l’azzurro.
Pilato: «Una conferma per me, terzo posto che vale tanto»
«Sono ovviamente molto contenta, è un terzo posto che vale tanto in una finale di questo livello. Ho provato a resistere fin dall’inizio, sicuramente non è il mio miglior tempo, ma va bene così. Sicuramente è una conferma per me essere tra le migliori, ho 21 anni ma sono tantissimi anni che gareggio, riconfermarsi è sempre difficile», Benedetta Pilato ha commentato così il suo bronzo ai microfoni di Sky Sport.
Bronzo per Benedetta Pilato nei 100 rana
Medaglia di bronzo per Benedetta Pilato che chiude in 1:05.89. Sul gradino più alto del podio, in rimonta proprio sull’azzurra, si piazza la britannica Evans. Secondo posto per l’irlandese Mc Sharry. Ottavo posto per Lisa Angiolini.
Carlos D'Ambrosio settimo nei 100 stile libero
Oro per il rumeno David Popovici che grazie a una super rimonta firma il record europeo. Argento per il greco Kornev. Terzo e bronzo per Milak. Settimo posto per Carlos D’Ambrosio.
Silvia Di Pietro ottava nei 50 farfalla
25.97 per Silvia Di Pietro che arriva ultima nella finale dei 50 farfalla. Oro per la svedese Sara Sjöström, argento per la belga Vanotterdijk e bronzo per la svedese Junevik.
Ceccon: «Ho provato una gara aggressiva, sono contento»
«Il podio si poteva fare, il terzo posto va benissimo. Questo è un tempo che comincia a voler dire qualcosa. Volevo tanto fare sotto 1:54, oggi è andata bene, ho provato una gara più aggressiva dall’inizio. Gli ultimi 50 metri molto faticoso e si può migliorare. Sono tanto contento, non voglio nasconderlo», ha detto Thomas Ceccon dopo la gara alla Rai.
Bronzo per Thomas Ceccon nei 200 dorso
Medaglia di bronzo per Thomas Ceccon in 1:53.96 (nuovo record italiano). Oro a Kos, argento all’ultimo per Siskos. Gara sensazionale per l’azzurro che ha chiuso i primi 50metri in testa, poi si è dovuto arrendere alla risalita di Kos. «Piuttosto che fare ancora i 200 dorso vado a zappare i campi di pomodoro», aveva scritto Ceccon qualche giorno fa sui social. Chissà se questa medaglia gli avrà fatto cambiare idea.
Anna Chiara Mascolo non si qualifica per la finale dei 200 stile libero: out entrambe le italiane
Settimo posto nella seconda semifinale per Anna Chiara Mascolo che non si qualifica per la finale dei 200 stile libero. Non basta il suo 1:58.81. Out anche Nannucci.
Bianca Nannucci quinta nella prima semifinale dei 200 stile libero
Quinto posto in 1:58.04 per Bianca Nannucci. Difficile l’accesso alla finale nei 200 stile libero per la campionessa italiana. Ma manca la seconda semifinale con Mascolo.
Il programma della serata
- 18.30 – Semifinali 200m stile libero donne (Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci)
- 18.40 – Finale 200m dorso uomini (Thomas Ceccon)
- 18.47 – Finale 50m farfalla donne (Silvia Di Pietro)
- 18.52 – Finale 100m stile libero uomini (Carlos D’Ambrosio)
- 18.58 – Finale 100m rana donne (Benedetta Pilato, Lisa Angiolini)
- 19.04 – Semifinali 200m rana uomini (Christian Mantegazza)
- 19.26 – Semifinali 50m dorso donne (Sara Curtis, Costanza Cocconcelli)
- 19.33 – Semifinali 100m farfalla uomini
- 19.54 – Finale 400m misti donne (Giada Alzetta e Anna Pirovano)
- 20.03 – Finale 800m stile libero uomini (Luca De Tullio)
- 20.16 – Finale staffetta 4x100m stile libero donne (Italia)