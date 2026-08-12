Europei di nuoto, che bottino per l’Italia: un argento e due bronzi. Sara Curtis è nella leggenda: record mondiale nei 50 dorso! – La diretta

Si chiude la terza giornata di gare all'Aquatic Center di Parigi. Thomas Ceccon sale sul gradino più basso del podio nei 200 dorso. Poco dopo, stesso risultato per Benedetta Pilato nei 100 rana. Chiude l'argento della 4x100 femminile

La terza giornata della gare in vasca degli Europei di Parigi rimarrà nella storia del nuoto italiano. Sara Curtis scrive il nuovo record mondiale nei 50 dorso: il suo 26″63 in semifinale migliora di due decimi il primato precedente, dell’australiana McKeown nel 2023. L’azzurra diventa la prima atleta di questi Europei a segnare un nuovo record mondiale. «È una follia, non so cosa dire», ha commentato la classe 2006, ai primi Campionati europei senior in carriera. Le medaglie arrivano da Thomas Ceccon e Benedetta Pilato: due bronzi che valgono più del gradino più basso del podio. L’azzurro segna il nuovo record italiano, abbattendo la barriera dell’1:54. Pilato reagisce dopo un anno di difficoltà, chiudendo al terzo posto la sua finale. Chiude la serata il quartetto composto da Emma Virginia Manicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao conquista un’ottima medaglia d’argento nella staffetta 4×100 femminile. Una gara da urlo, con il nuovo record italiano.

Il medagliere

Non è arrivata nessuna medaglia d’oro per l’Italia nella terza giornata delle gare all’Aquatic Center di Parigi. Così, la spedizione azzurra scivola nuovamente al secondo posto del medagliere, scavalcata dalla Gran Bretagna. Costa caro l’oro della britannica Evans negli 800 stile libero, la gara in cui Benedetta Pilato è arrivata terza. L’Italia chiude la giornata con 31 medaglie: 9 ori, 9 argenti e 13 bronzi. Una medaglia dal metallo più prezioso per la Gran Bretagna. Chiude il podio la Germania con 8 ori, 6 argenti e 9 bronzi.