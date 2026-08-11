«Alcaraz? Ha una forma di depressione», il medico della Federtennis italiana fa infuriare gli spagnoli. La frase sull’infortunio e le reazioni

Ci mancavano le parole di Gianni Daniele su Carlos Alcaraz a riaccendere la polemica tra tifosi spagnoli e italiani. Con i rapporti tra Madrid e Roma al loro minimo storico per ben altri fronti lontani dallo sport, il presidente della Commissione Medica della Federazione Italiana Tennis e Padel ha ipotizzato che dietro il lungo stop dello spagnolo ci sia anche una pesante componente di salute mentale. Daniele in un’intervista a Repubblica firmata da Mattia Chiusano ha detto: «Dalla Spagna non si è saputo bene che tipo di lesione ci sia stata al polso di Carlos. Ora sta subentrando un’ipotesi di debolezza mentale, faticando a ritrovare l’intensità del lavoro di prima, nella sua testa si sarebbe creata una forma di depressione, un circolo vizioso che non gli dà la sicurezza di prima». E ancora: «I dubbi comincerebbero ad avere il sopravvento nella sua testa, ed è un peccato, anche per il numero uno, non trovare un avversario dalla classe immensa».