Ci mancavano le parole di Gianni Daniele su Carlos Alcaraz a riaccendere la polemica tra tifosi spagnoli e italiani. Con i rapporti tra Madrid e Roma al loro minimo storico per ben altri fronti lontani dallo sport, il presidente della Commissione Medica della Federazione Italiana Tennis e Padel ha ipotizzato che dietro il lungo stop dello spagnolo ci sia anche una pesante componente di salute mentale. Daniele in un’intervista a Repubblica firmata da Mattia Chiusano ha detto: «Dalla Spagna non si è saputo bene che tipo di lesione ci sia stata al polso di Carlos. Ora sta subentrando un’ipotesi di debolezza mentale, faticando a ritrovare l’intensità del lavoro di prima, nella sua testa si sarebbe creata una forma di depressione, un circolo vizioso che non gli dà la sicurezza di prima». E ancora: «I dubbi comincerebbero ad avere il sopravvento nella sua testa, ed è un peccato, anche per il numero uno, non trovare un avversario dalla classe immensa».
«Alcaraz? Ha una forma di depressione», il medico della Federtennis italiana fa infuriare gli spagnoli. La frase sull’infortunio e le reazioni
Per i media spagnoli si è trattato di un vero e proprio attacco al grande rivale di Jannik Sinner. Per di più arrivato da un dirigente della Fitp: l’ipotesi sulla salute mentale del tennista