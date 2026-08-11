Europei di nuoto, doppio oro per l’Italia: Quadarella negli 800 stile libero, Martinenghi nei 100 rana. Bronzo per Curtis e Cerasuolo – La diretta
Seconda giornata di gare in vasca all’Olympic Aquatics Centre di Parigi. È tempo di semifinali e finali, con molti azzurri impegnati e con alte speranze di andare a medaglia. C’erano aspettative molto alte per l’Italia, con gli azzurri impegnati in quattro finali. Si confermano campioni europei Nicolò Martinenghi e Simona Quadarella, rispettivamente nei 100 rana e negli 800 stile libero. Per la nuotatrice, è il quarto oro consecutivo in questa specialità. Parigi è magica per Martinenghi: qui aveva vinto l’oro olimpico nel 2024. Insieme a lui sul terzo gradino del podio ci sale anche Simone Cerasuolo. Dello stesso metallo anche la prima medaglia al debutto in un Europeo senior per Sara Curtis, nei 100 stile libero. Si deve accontentare del quarto posto Thomas Ceccon, nei 50 farfalla, ma si qualifica per la finale dei 200 dorso. L’Italia conquista così altre quattro medaglie dalla vasca, dopo l’argento di Alberto Razzetti di ieri.
Il medagliere
L’Italia torna al primo posto del medagliere, grazie ai due ori di Martinenghi e di Quadarella. In totale, la spedizione azzurra ha conquistato 28 medaglie: 9 ori, 8 argenti e 11 bronzi. Scavalcata la Gran Bretagna, nonostante l’oro conquistato nei 200 dorso. I britannici pagano gli appena due argenti: sono 9 gli ori e 5 i bronzi. Chiude il podio momentaneo la Germania con 7 medaglie dal metallo più pregiato e 21 podi in totale.
Si chiude il programma della giornata
Un bottino assolutamente positivo per la spedizione azzurra nella seconda giornata delle gare all’Olympic Aquatics Centre di Parigi. Si chiude il programma serale con due ori (Martinenghi e Quadarella) e due bronzi (Curtis e Cerasuolo)
Oro per la Francia nei 4x100 misti misa
Prima medaglia d’oro della Francia nel nuoto delle corsie. Arriva dalla 4×100 misti mista: i transalpini conquistano il gradino più alto del podio davanti all’Olanda, in rimonta, e agli Atleti Neutrali B (Russia)
Oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero: quarto successo per lei
Simona Quadarella vince il quarto titolo europeo negli 800 metri stile libero, nessuna come lei nella storia degli Europei. L’azzurra conquista l’oro in 8’15″55 davanti alle tedesche Gose (8’18″44) e Werner (8’22″55). Gara strepitosa di Quadarella, sempre vicina alla testa, salvo allungare negli ultimi 150 metri.
Carlos D'Ambrosio è in finale nei 100 stile libero
Un super Carlos D’Ambrosio vince la sua semifinale, migliora il suo record personale e conquista la finale dei 100 stile libero. Qualificazione con il quinto tempo per l’azzurro, in 47″70. Nella seconda semifinale, record europeo per David Popovici in 46″72.
Silvia di Pietro in finale nei 50 farfalla. Out Elena Capretta
Un po’ di azzurro nella finale dei 50 farfalla. Silvia di Pietro vola in finale con il quinto tempo in 25″76. Non basta il crono di Elena Capretta: chiude in 26″42
Nicolò Martinenghi sempre più icona dello nuoto italiano: a podio da 14 manifestazioni consecutive
Parigi è un’acqua magica per Nicolò Martinenghi. Qui due anni fa vinse l’oro olimpico nei 100 rana. Era stato campione europeo anche a Roma nel 2022, mentre negli ultimi Mondiali, a Doha nel 2025, aveva conquistato un argento. Ma con l’oro a questi Europei, Martinenghi scrive una striscia pazzesca: Tra Europei, Mondiali e Olimpiadi, il nuotatore classe 1999 va sul podio da 14 manifestazioni consecutive
Thomas Ceccon in finale nei 200 dorso
Dopo venti minuti dalla finale dal quarto posto dei 50 farfalla, Thomas Ceccon torna in acqua e conquista la finale dei 200 dorso, acciuffando l’ultimo posto disponibile in 1’55”86. Nell’altra semifinale, record europeo segnato da Hubert Kos in 1’52”30
Ceccon: «Non riesco a nuotare con i tempi per vincere»
«Mi spiace tanto. Se avessi fatto i miei tempi migliori, sarei arrivato a medaglia ed ero venuto qua per questo. Purtroppo abbiamo capito che il livello per vincere è ancora infattibile», così Thomas Ceccon ha commentato il quarto posto nei 50 farfalla.
Benedetta Pilato e Lisa Angiolini in finale nei 100 rana
Due azzurre si giocheranno il podio dei 100 rana. Benedetta Pilato si qualifica col quarto tempo, chiudendo terza la sua semifinale in 1’05”85. Lisa Angiolini stacca il pass con l’ultimo tempo disponibile in 1’06″47.
Martinenghi: «Ho pensato al ritiro, mi merito questo oro»
È commosso Nicolò Martinenghi quando arriva in zona mista: «È stato un anno difficile, me lo merito tanto. Non so cosa dire, oggi è stata una gara molto di cuore, di voglia, di riscatto e di ‘palle’. Oggi ho messo in acqua quello che potevo. Non mi interessava sapere in che modo sono arrivato qui, ma oggi su quel blocco mi sentivo il più forte in gara», così il campione europeo nei 100 rana a Rai 2. «Alla vigilia dicevo ‘c’è una possibilità su 20 di portarla a casa. Se ce la farò smetterò di nuotare’, ma non sarà questo il caso», ha concluso Martinenghi. Il campione olimpico a Parigi nel 2024 ha avuto un anno complicato, «molto più difficile di quello olimpico», come lui stesso sottolinea. «Questo è il mio mondo. Quest’anno ho pensato al ritiro, in cui la piscina è passato in secondo piano. Quando ti accorgi di avere il cuore per lottare non devi avere paura», ha concluso Martinenghi.
Cerasuolo: «Volevo il podio a tutti i costi, ci ho messo il cuore»
«Ieri pomeriggio ero arrabbiatissimo. Oggi ero pronto a tutto, sarei morto in guerra pur di arrivare a questo podio. Non avevo paura di nessuno, volevo il podio a tutti i costi. ci ho messo tanto di quel cuore che è difficile da spiegare. Ho cercato di combattere il più possibile, gli ultimi 10 metri ero stremato. Avevo Nicolò (Martinenghi, ndr) come esempio», ha commentato soddisfatto Simone Cerasuolo ai microfoni di Rai 2.
Oro per Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Bronzo per Simone Cerasuolo
Bis italiano nei 100 rana! Il campione olimpico Nicolò Martinenghi vince ancora a Parigi: arriva l’oro europeo con il tempo di 58″58. Terzo gradino del podio per un super Simone Cerasuolo in 58″90. Tra gli italiani è argento per il russo con bandiera neutra Kozhakin.
Curtis: «Questa medaglia è un riscatto. Forse speravo di fare meglio, ma sono contenta»
«Sono davvero contenta per me e per la mia famiglia, è un riscatto. Ho scritto una pagina importante per me e per lo sport italiano. Volevo fare questo, probabilmente ho patito un po’ di più il passaggio, ma non volevo passare più piano di così. Forse speravo di fare leggermente meglio alla fine. Per un centesimo ho perso la medaglia d’argento, ma va benissimo. Mi spingerà a allenarmi meglio sugli arrivi», così Sara Curtis dopo la finale ai microfoni di Rai 2. L’azzurra classe 2006 è al primo Europeo senior e ha subito conquistato una medaglia.
Bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero. Oro a Steenbergen
Una mitica Sara Curtis regala la prima medaglia europea della storia dell’Italia nei 100 stile libero femminili: è bronzo per l’atleta piemontese in 52″72. Oro per l’olandese Steenbergen, davanti alla connazionale van Wijk. Curtis chiude a un centesimo dal secondo posto.
Quarto posto per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Oro per Kornev
Thomas Ceccon non riesce ad andare a medaglia nei 50 farfalla. Il recordman italiano si piazza ai piedi del podio: è quarto posto per lui, in 22″72. Oro per il russo con bandiera neutrale Kornev, davanti all’argento del francese Grousset e al bronzo del bielorusso Pekarski.
Katie Shanahan vince la finale dei 200 dorso
La britannica Katie Shanahan vince la finale dei 200 dorso davanti alla portoghese Rodrigues Rebelo e alla francese Mahieu. Altra medaglia d’oro per la Gran Bretagna che allunga nel medagliere.
Le gare della serata
- 18.30 – Finale 200m dorso donne
- 18.37 – Finale 50m farfalla uomini (Thomas Ceccon)
- 18.42 – Finale 100m stile libero donne (Sara Curtis)
- 18.48 – Finale 100m rana uomini (Niccolò Martinenghi, Simone Cerasuolo)
- 18.54 – Semifinali 100m rana donne (Benedetta Pilato e Lisa Angiolini)
- 19.03 – Semifinali 200m dorso uomini (Thomas Ceccon)
- 19.25 – Semifinali 50m farfalla donne (Silvia Di Pietro, Elena Capretta)
- 19.32 – Semifinali 100m stile libero uomini (Carlos D’Ambrosio)
- 19.53 – Finale 800m stile libero donne (Simona Quadarella)
- 20.06 – Finale staffetta 4x100m misti mista