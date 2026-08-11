Europei di nuoto, doppio oro per l’Italia: Quadarella negli 800 stile libero, Martinenghi nei 100 rana. Bronzo per Curtis e Cerasuolo – La diretta

Seconda giornata di gare all'Olympic Aquatics Centre di Parigi. Quarto posto per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'Italia al primo posto nel medagliere davanti alla Gran Bretagna.

Seconda giornata di gare in vasca all’Olympic Aquatics Centre di Parigi. È tempo di semifinali e finali, con molti azzurri impegnati e con alte speranze di andare a medaglia. C’erano aspettative molto alte per l’Italia, con gli azzurri impegnati in quattro finali. Si confermano campioni europei Nicolò Martinenghi e Simona Quadarella, rispettivamente nei 100 rana e negli 800 stile libero. Per la nuotatrice, è il quarto oro consecutivo in questa specialità. Parigi è magica per Martinenghi: qui aveva vinto l’oro olimpico nel 2024. Insieme a lui sul terzo gradino del podio ci sale anche Simone Cerasuolo. Dello stesso metallo anche la prima medaglia al debutto in un Europeo senior per Sara Curtis, nei 100 stile libero. Si deve accontentare del quarto posto Thomas Ceccon, nei 50 farfalla, ma si qualifica per la finale dei 200 dorso. L’Italia conquista così altre quattro medaglie dalla vasca, dopo l’argento di Alberto Razzetti di ieri.

Il medagliere

L’Italia torna al primo posto del medagliere, grazie ai due ori di Martinenghi e di Quadarella. In totale, la spedizione azzurra ha conquistato 28 medaglie: 9 ori, 8 argenti e 11 bronzi. Scavalcata la Gran Bretagna, nonostante l’oro conquistato nei 200 dorso. I britannici pagano gli appena due argenti: sono 9 gli ori e 5 i bronzi. Chiude il podio momentaneo la Germania con 7 medaglie dal metallo più pregiato e 21 podi in totale.