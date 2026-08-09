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È morto Livio Berruti, il campione olimpico a Roma nel 1960: chi era «l’angelo» dell’atletica

09 Agosto 2026 - 20:32 Alba Romano
livio berruti morto
livio berruti morto
Fu il primo atleta europeo a conquistare l'oro nei 200 metri piani, spezzando il lungo dominio dei corridori nordamericani
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È morto a 87 anni Livio Berruti, leggenda dell’atletica italiana e campione olimpico dei 200 metri ai Giochi di Roma del 1960. Berruti è deceduto dopo un periodo di malattia in una clinica di Torino, la sua città. Lo confermano fonti vicine alla famiglia. Lascia la moglie Silvia e i funerali si svolgeranno in forma privata.

Chi era Livio Berruti

Primatista mondiale dei 200 metri dal 1960 al 1963, Livio Berruti era una vera e propria icona dell’atletica leggera. A soli 21 anni, all’epoca era studente di chimica all’università di Padova, il velocista torinese, nato nel 1939, compì un’impresa storica alle Olimpiadi di Roma 1960. Fu il primo atleta europeo a conquistare l’oro nei 200 metri piani, spezzando il lungo dominio dei corridori nordamericani. Fu ribattezzato da tutti «l’angelo» per la straordinaria eleganza della sua falcata e la grazia con cui sprigionava la sua potenza.

L’addio all’atletica

Conclusa la carriera agonistica, ha intrapreso un percorso professionale nel settore della comunicazione e della pubblicità. Il suo profondo legame con lo spirito olimpico è rimasto saldo nel tempo. Nel 2006 è stato scelto tra gli otto alfieri italiani incaricati di sventolare la bandiera a cinque cerchi durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali nella sua Torino.

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