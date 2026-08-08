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«Spero che chi ha rubato questo materiale se lo goda», svaligiata l’auto del pilota di Formula 1 Colapinto sul lago di Como

08 Agosto 2026 - 14:58 Cecilia Dardana
furto franco colapinto formula 1
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L'argentino dell'Alpine vittima dei ladri durante le vacanze a Torno. Sui social il post che accende la bufera: «Chi l'avrebbe detto che gli italiani rubano più che in Sudamerica». Poi le modifiche al testo dopo la pioggia di polemiche
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Gli hanno svuotato l’auto durante una vacanza sul Lago di Como, portandosi via valigie, vestiti e persino il kit per il mate, la bevanda tradizionale sudamericana. Come ricostruisce la Gazzetta dello Sport, la pausa estiva della Formula 1 si è trasformata in un incubo per Franco Colapinto, ma a far scoppiare la polemica, più che il furto in sé, è stato il commento pubblicato dal pilota del team Alpine sui propri canali social.

La frase incriminata e i tre cambi di versione

Il pilota argentino del team Alpine stava trascorrendo qualche giorno di relax nella zona di Torno dopo i test all’Hungaroring. Alla scoperta del furto, la reazione d’impeto su Instagram è stata accompagnata da parole che hanno subito suscitato forti polemiche: «Chi l’avrebbe mai detto che gli italiani avrebbero rubato tutto a un sudamericano? Non hanno nemmeno lasciato il kit del mate e sono sicuro che nemmeno gli piacerà». La frase ha scatenato la reazione dei fan italiani, spingendo il pilota a correggere il tiro in corsa. Prima ha sostituito il termine “italiani” con “europei”, poi è virato su un più neutrale “persone”, fino a cancellare le parti più controverse per evitare ulteriori fraintendimenti.

Il post su Instagram

Sui suoi profili è rimasto così il racconto ironico del furto, a corredo delle foto scattate poco prima dell’episodio: «Ultimi scatti con questi vestiti, mate, ecc… spero che quelli che se ne sono impossessati se li godano». Rispondendo ai follower sotto al post, Colapinto ha ribadito che nemmeno nel suo Paese gli era mai successo di ritrovare la macchina completamente svuotata, lanciando tra i commenti l’hashtag virale #piùsicurodellEuropa in riferimento all’Argentina.

I precedenti furti a sportivi in Italia

La disavventura di Colapinto è solo l’ultima di una lunga lista che ha visto coinvolti volti noti dello sport sul territorio italiano. A pochi chilometri da Torno, a Cernobbio, solo pochi giorni fa è stata svaligiata la casa del calciatore del Como Maxence Caqueret. Spostandosi alla Formula 1, nel 2022 Charles Leclerc venne derubato a Viareggio di un orologio da due milioni di euro con la scusa di un selfie, mentre a Milano Carlos Sainz fu protagonista di un inseguimento a piedi per le vie del centro per recuperare il proprio orologio scippato dopo il GP di Monza.

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