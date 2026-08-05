Igli Tare derubato sul treno dopo i funerali di Franco Baresi: arrestato il responsabile

L'ex calciatore si era accorto della scomparsa dello zaino solo alla stazione Termini. La Polizia ferroviaria ha trovato il ladro grazie alle telecamere.

L’ex calciatore della Lazio Igli Tare è stato L’ex calciatore della Lazio Igli Tare è stato derubato sul treno mentre rientrava a Roma dopo aver partecipato ai funerali del calciatore Franco Baresi, che si sono svolti a Milano. Tare aveva lasciato il suo zaino sulla cappelliera del vagone, ma al momento di scendere si è accorto che non c’era più. Una volta arrivato alla stazione Termini ha quindi denunciato il furto agli agenti della Polizia ferroviaria, che sono riusciti a individuare il responsabile e a recuperare lo zaino.

Il furto sul treno ricostruito dalla Polizia di stato

A raccontare l’accaduto sono stati gli stessi agenti della Polizia di Stato con un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale. «Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese», hanno scritto. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul treno, i poliziotti sono riusciti a ricostruire i movimenti del ladro e a identificarlo «in pochi minuti». L’uomo è stato così rintracciato e arrestato, mentre lo zaino è stato restituito al proprietario. «Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro esserci sempre», ha aggiunto la Polizia di Stato.

Chi è Igli Tare

Igli Tare è stato dirigente della Lazio dal 2008 al 2023, ricoprendo il ruolo di direttore sportivo del club, ma prima di intraprendere la carriera dirigenziale è stato un attaccante. Dopo aver iniziato la sua carriera in Albania con il Partizan Tirana, si è trasferito in Germania prima di arrivare in Italia nel 2001. In Italia ha giocato per il Brescia, il Bologna e infine con la Lazio.