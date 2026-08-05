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Igli Tare derubato sul treno dopo i funerali di Franco Baresi: arrestato il responsabile

05 Agosto 2026 - 12:12 Olga Colombano
igli tare
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L'ex calciatore si era accorto della scomparsa dello zaino solo alla stazione Termini. La Polizia ferroviaria ha trovato il ladro grazie alle telecamere.
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L’ex calciatore della Lazio Igli Tare è stato L’ex calciatore della Lazio Igli Tare è stato derubato sul treno mentre rientrava a Roma dopo aver partecipato ai funerali del calciatore Franco Baresi, che si sono svolti a Milano. Tare aveva lasciato il suo zaino sulla cappelliera del vagone, ma al momento di scendere si è accorto che non c’era più. Una volta arrivato alla stazione Termini ha quindi denunciato il furto agli agenti della Polizia ferroviaria, che sono riusciti a individuare il responsabile e a recuperare lo zaino.

Il furto sul treno ricostruito dalla Polizia di stato

A raccontare l’accaduto sono stati gli stessi agenti della Polizia di Stato con un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale. «Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese», hanno scritto. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul treno, i poliziotti sono riusciti a ricostruire i movimenti del ladro e a identificarlo «in pochi minuti». L’uomo è stato così rintracciato e arrestato, mentre lo zaino è stato restituito al proprietario. «Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro esserci sempre», ha aggiunto la Polizia di Stato.

Chi è Igli Tare

Igli Tare è stato dirigente della Lazio dal 2008 al 2023, ricoprendo il ruolo di direttore sportivo del club, ma prima di intraprendere la carriera dirigenziale è stato un attaccante. Dopo aver iniziato la sua carriera in Albania con il Partizan Tirana, si è trasferito in Germania prima di arrivare in Italia nel 2001. In Italia ha giocato per il Brescia, il Bologna e infine con la Lazio.

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