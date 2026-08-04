Luigi Cavallari: trovato il corpo del marito di Eugenia Roccella nel lago di Vico

L'uomo, 84 anni, era scomparso il 27 giugno scorso. L'autopsia chiarirà le cause del decesso

Il corpo di Luigi Cavallari è stato ritrovato nel lago di Vico. Il marito della ministra Eugenia Roccella era scomparso il 27 giugno scorso. Il cadavere è stato ritrovato stamattina, 4 agosto. Cavallari, 84 anni, si era tuffato durante una gita in barca. Secondo i testimoni aveva detto «non mi sento bene» prima di sparire nelle acque del lago senza riuscire ad aggrapparsi alla barca. L’autopsia chiarirà le cause del decesso, che potrebbe essere dovuto a uno shock termico.

Le ricerche e la scarsa visibilità sott’acqua

La squadra delle ricerche comprendeva i topografi del comando provinciale di Viterbo, l’unità di comando locale, i soccorritori acquatici viterbesi e i sommozzatori dei nuclei di Napoli, Milano e Taranto, impegnati anche con l’utilizzo di sonar e robot subacquei. Nelle ultime settimane, specialisti provenienti da tutta Italia hanno perlustrato il lago e sfidato la scarsa visibilità dell’acqua. I fondali, infatti, sono particolarmente limacciosi, densi di alghe, rendono le operazioni particolarmente complesse.

Chi era Luigi Cavallari

Luigi Cavallari, 84 anni, ed Eugenia Roccella, 72, hanno festeggiato in primavera le nozze d’oro, ossia i 50 anni dal loro matrimonio, che li ha portati anche ad avere due figli. «L’ho incontrato a 18 anni e da quel momento non ci siamo più lasciati», ha raccontato la ministra. Ingegnere e accademico abruzzese, Cavallari ha insegnato per molti anni alla facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, dove ha diretto il dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito (2002-2008) e presieduto il corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni (2005-2012). Dal matrimonio con Roccella

