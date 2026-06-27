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Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, era in barca con la moglie: «Si è tuffato e non è riemerso»

27 Giugno 2026 - 19:21 Alba Romano
violenza sessuale consenso
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In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e sommozzatori
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Il marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso nel lago di Vico, nella provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende da più fonti sul posto, l’uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso.

In arrivo il nucleo dei sommozzattori

In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 e sono in arrivo i nuclei sommozzatori dell’Arma e dei pompieri. Le operazioni proseguono senza sosta e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

In aggiornamento

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