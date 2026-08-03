Chi sono le 6 vittime dell’incidente sulla statale Terni-Rieti. La procura indaga per omicidio stradale plurimo

Un uomo di 58 anni è ricoverato in condizioni disperate. Attivato il supporto psicologico per i familiari delle vittime

Sono sei le vittime dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, lungo la statale al confine tra Lazio e Umbria. Si tratta dei coniugi Giampiero Colasanti, di Narni (Terni), di 68 anni, e Daniela Bellanca, di 59, che erano a bordo del camper che si è scontrato con un autobus. I due, morti sul posto, stavano tornando a casa dopo un weekend in Abruzzo, dove avevano partecipato a un raduno di bikers. Tra le vittime c’è poi Federico Romualdi, 49 anni, di Terni, conducente del bus navetta che trasportava i turisti alla Cascata delle Marmore. Infine, Stefania Laurenzi, di Roma, 49 anni, morta sul posto, e Paolo Cosci, 51 anni, di Massa, morto in ospedale insieme alla compagna, sua coetanea, Graziella Baldini.

Un uomo di 58 anni è in condizioni gravissime

I feriti sono 26, di cui tre gravi, ma il bilancio non è ancora definitivo. Un uomo di 58 anni, in particolare, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Perugia in condizioni disperate dopo aver riportato un grave trauma cranico. Le condizioni cliniche, si legge nel bollettino dell’azienda ospedaliera, «permangono critiche: è in vita, sottoposto a ventilazione meccanica, in sedazione e in trattamento con le specifiche terapie intensive previste dal quadro clinico». La direzione sanitaria informa, inoltre, di aver attivato il servizio di supporto psicologico a favore dei familiari del paziente.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del camper, diretto verso la città umbra, avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il pullman. Resta da chiarire perché lo abbia fatto, con gli inquirenti che non escludono un malore o un sorpasso azzardato, in un punto dove non è consentito. L’autista potrebbe aver cercato di sterzare a sinistra con la forza della disperazione, ma non è riuscito a evitare il camper. Altre due auto sono andate poi a sbattere contro gli altri veicoli fermi in carreggiata. I vigili del fuoco hanno aiutato gli occupanti del pullman a scendere e poi hanno liberato i corpi delle vittime dalle lamiere.

L’indagine per omicidio stradale plurimo

La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo. La Polstrada di Terni e quella di Rieti stanno verificando l’esistenza di dash cam a bordo dei veicoli coinvolti, in particolare proprio della navetta che sarebbe dotata anche di una scatola nera, che potrebbe aver registrato i momenti precedenti all’impatto. Sui due conducenti deceduti previsti anche esami alcolemici e su altre sostanze, oltre al sequestro dei loro cellulari.

Foto copertina: ANSA/Emiliano Grillotti