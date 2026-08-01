Grave incidente per il tentatore di Temptation Island, parla Marco Fatata: «Mi ha stravolto la vita»

Il protagonista del reality, noto per l'intesa con Francesca Coppola, ha raccontato il terribile schianto del 14 giugno

Marco Fatata, uno dei tentatori dell’edizione di quest’anno di Temptation Island e noto per il legame nato nel programma con la concorrente Francesca Coppola, ha raccontato sui social il grave incidente stradale vissuto il 14 giugno. In un post sui social ha condiviso le immagini dell’auto completamente distrutta dalle fiamme e le ferite riportate al volto.

L’incidente stradale del tentatore di Temptation Island

Tra le foto pubblicate si vede la vettura avvolta dalla schiuma antincendio utilizzata dai vigili del fuoco dopo il rogo. Altre immagini mostrano le profonde ferite alla fronte, suturate con diversi punti. Nel lungo messaggio che accompagna gli scatti, Fatata ricorda quei momenti. «Una notte, un solo minuto o addirittura un secondo possono stravolgerti la vita. In quell’istante, durante l’impatto, mi vidi scorrere tutta la vita davanti agli occhi. L’adrenalina che sale è indescrivibile», scrive su Instagram. L’ex tentatore racconta di non aver provato «né paura né dolore, ma solo una forte preoccupazione che tutto potesse finire così, proprio sul più bello, senza essermi gustato il dolce di fine pasto».

«Bisogna morire un po’ prima di iniziare a vivere»

«Il destino e/o qualcuno mi hanno permesso di continuare a vivere la mia vita e, da adesso, la vivrò molto più intensamente di prima: apprezzando le piccole cose, i piccoli momenti e la semplicità della vita. Non sprecherò nemmeno un minuto del mio tempo o della mia libertà, perché sono le cose più preziose al mondo. Bisogna morire un po’ di volte prima di iniziare a vivere davvero», conclude il tentatore di Temptation Island. Nell’ultima puntata del programma, la concorrente Francesca aveva fatto riferimento all’incidente facendo sapere di aver scritto a Marco per sapere come stesse.