Temptation Island, muore l’ex concorrente Alessandro Medici. Chi era e perché era finita la storia con Sofia

Aveva 53 anni, aveva partecipato insieme all'ex compagna Sofia Calesso all'edizione del 2020 del programma di Canale 5

È morto a 53 anni Alessandro Medici, ex concorrente di Temptation Island. L’uomo, conosciuto a Perugia anche per la storica macelleria di famiglia che gestiva a Castel del Piano, sarebbe stato colpito da un malore improvviso. Al momento non sono state rese note informazioni mediche più precise sulle cause del decesso.

Ad annunciare pubblicamente la sua scomparsa è stata Sofia Calesso, la donna con la quale Medici aveva partecipato nel 2020 al programma di Canale 5. «Vivrai sempre dentro di me», ha scritto Calesso in una storia su Instagram, accompagnando il messaggio con una fotografia in bianco e nero dell’ex compagno.

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La storia con Sofia Calesso e l’arrivo a Temptation Island

Quando erano entrati a Temptation Island, Alessandro e Sofia stavano insieme da circa quattro anni e mezzo. Entrambi vivevano a Perugia e avevano figli nati da precedenti relazioni: lui era padre di due ragazzi e lavorava nella macelleria di famiglia, mentre lei era madre di due figli. La loro storia, iniziata con una forte passione, era stata segnata da separazioni, riavvicinamenti, gelosia e tradimenti reciproci.

Era stata Sofia a proporre la partecipazione al programma, nella speranza di recuperare la fiducia di Alessandro dopo una relazione parallela avuta durante uno dei periodi più difficili della coppia. Per lui, invece, il reality rappresentava una sorta di ultima possibilità per capire se il loro rapporto avesse ancora un futuro.

La loro permanenza nei villaggi (che quell’anno erano allestiti in Sardegna) era durata pochi giorni. Alessandro aveva chiesto quasi subito il falò di confronto anticipato, dopo aver visto alcuni filmati della compagna e averla sentita negare parte dei tradimenti che lui le attribuiva. Davanti al fuoco i due si erano accusati a vicenda, discutendo anche delle infedeltà di Alessandro. Alla fine, però, avevano deciso di lasciare insieme il programma: «Siamo più uniti di prima», aveva dichiarato Medici.

Le separazioni, la proposta di matrimonio e la rottura definitiva

Il riavvicinamento non era durato a lungo. Nell’appuntamento registrato un mese dopo la trasmissione, Alessandro e Sofia si erano presentati separati, dando versioni differenti sulla fine del rapporto. In seguito erano tornati insieme e avevano parlato anche di matrimonio: Medici le aveva fatto una proposta e la coppia aveva ipotizzato una data per le nozze, che tuttavia non si sono mai celebrate.

La relazione, proseguita tra diversi tira e molla per quasi dieci anni, si era conclusa definitivamente nel 2025. In un’intervista pubblicata nel settembre dello dell’anno scorso, Calesso aveva raccontato di aver perso una gravidanza e di non essere riuscita a superare quel dolore, finendo per allontanarsi da Alessandro. «È stato l’uomo più importante per me», aveva detto parlando della loro storia.