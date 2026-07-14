Come sta Sophia Loren? Alessandra Mussolini e le voci sulla salute della zia: «È serena e forte» – Il video

La nipote dell'attrice racconta di averle parlato per assicurarsi sulle sue condizioni di salute, dopo le voci allarmanti circolate nelle ultime ore. Il messaggio ai fan che le ha chiesto di riferire

È in qualità di nipote che Alessandra Mussolini ha deciso di intervenire sui social per smentire le voci sulle condizioni di salute di sua zia Sophia Loren circolate nelle ultime ore. Con un video su Instagram, l’ex parlamentare ha voluto rassicurare tutti: «Ho parlato con mia zia Sophia, sta a casa bene, non è ricoverata, è piena di vita e ringrazia tutti i suoi ammiratori, le voci che stanno diffondendo non corrispondono alla realtà». Un chiarimento diretto, arrivato per smentire ipotesi che si erano diffuse attorno alla 91enne icona del cinema.

Come sta davvero l’attrice secondo la nipote

Nel racconto della Mussolini, la zia Sophia non solo starebbe bene fisicamente, ma manterrebbe intatta quella grinta che da sempre la contraddistingue. «È serena e forte con quella straordinaria energia che da sempre la accompagna e che tutti voi conoscete», ha scritto ancora, sottolineando come l’attrice segua da vicino l’affetto ricevuto in queste ore.

Il ringraziamento di Sophia Loren ai fan

Un pensiero particolare nel video va ai fan dell’attrice, ai quali Loren avrebbe chiesto di riferire il proprio pensiero: «Mi ha chiesto di dirvi una cosa molto semplice, ma che le sta davvero a cuore: grazie», ha riferito Mussolini, aggiungendo che il calore ricevuto «per l’affetto, per i messaggi, per la vicinanza e per l’amore» in tutti questi anni di carriera resta per lei «un regalo prezioso» capace di emozionarla ogni giorno. Chiudendo il post, la nipote ha inviato un abbraccio a nome della zia a tutti coloro che le hanno scritto in queste ore.