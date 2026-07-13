Sam Neill: è morta la star di Jurassic Park

Aveva un linfoma non Hodgkin. La famiglia aveva detto che era guarito grazie a una terapia genetica

Era il dottor Alan Grant nella serie di film Jurassic Park. Ma è stato anche uno dei volti più popolari degli anni Novanta. Sam Neill è morto in Australia all’età di 78 anni. Una scomparsa improvvisa e inaspettata, ha scritto la famiglia: «Sam era circondato dalla famiglia e si è spento con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita», si legge nel comunicato. Le condizioni dell’attore neozelandese – ma nato in Omagh, in Irlanda del Nord, da padre militare neozelandese e da madre inglese – erano difficili da tempio: lo stesso Neill aveva rivelato in un’autobiografia del 2023 di essere “in fin di vita” a causa di un linfoma non Hodgkin al terzo stadio.

Il linfoma non Hodgkin

Nei mesi scorsi aveva dichiarato di essere guarito grazie a una terapia genetica che aveva modificato il suo sistema immunitario. La stessa famiglia ha spiegato come Neill fosse «libero dal cancro», sebbene in cura presso il St Vincent’s Private Hospital di Sydney. La carriera di attore di Neill è iniziata negli anni ’70 e ha spaziato tra decine di ruoli in televisione e al cinema, tra cui “Peaky Blinders”, “Caccia a Ottobre Rosso” e “Lezioni di piano”. Laureato in Letteratura inglese, aveva iniziato a recitare in teatro, cimentandosi anche nella regia, nella sceneggiatura e nel montaggio. Aveva fatto carriera come regista e montatore di documentari per la National Film Unit della Nuova Zelanda.

La recitazione

Nel 1981 il primo grande ruolo, come protagonista maschile di Possession, diretto da Andrzej Żuławski, al fianco di Isabelle Adjani. Negli anni ottanta vince l’Australian Film Institute Award come miglior attore protagonista per “Un grido nella notte” di Fred Schepisi. Negli anni Novantarecita in Caccia a Ottobre Rosso (1990) di John McTiernan, Lezioni di piano (1993) di Jane Campion, Il seme della follia (1994) e soprattutto il ruolo nella serie di Jurassic Park, il cui primo capitolo è sel 1993. Neill si è sposato due volte, ha avuto due figli, e dal 1991 era Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE). Aveva coltivato la passione di viticoltore, con vigneti nella regione di Central Otago, nell’Isola del Sud della Nuova Zelanda.