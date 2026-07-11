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Casa a Prima Vista, Corrado Sassu cerca personale. Tre giorni di smart working, 1.200 euro di stipendio: cosa prevede la proposta

11 Luglio 2026 - 23:02 Alba Romano
case a prima vista offre lavoro
case a prima vista offre lavoro
L'annuncio pubblicato sui social dal famoso agente immobiliare televisivo: ecco cosa chiede
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Corrado Sassu, il noto agente immobiliare diventato famoso al grande pubblico grazie al programma televisivo «Casa a Prima Vista» in onda su Real Time, è alla ricerca di personale per la sua agenzia e ha pubblicato un annuncio di lavoro attraverso i propri canali social. La posizione riguarda una delle sedi dell’attività, a Ladispoli, in provincia di Roma, e prevede uno stipendio di 1.200 euro al mese.

L’offerta di lavoro: 3 giorni di smart working

L’offerta propone una formula di lavoro ibrida, con due giorni settimanali in ufficio e tre da svolgere in smart working. Per candidarsi non è richiesta una lunga esperienza nel settore immobiliare. Secondo quanto indicato nell’annuncio è sufficiente una «conoscenza minima» del comparto, accompagnata da motivazione e disponibilità ad apprendere direttamente sul campo.

La proposta sui social

La proposta ha attirato l’attenzione dei follower del professionista e del pubblico del programma televisivo, generando commenti e discussioni sui social. Negli ultimi anni Sassu ha consolidato la propria popolarità grazie al successo di Casa a Prima Vista e ha avviato una propria attività imprenditoriale nel settore immobiliare, sviluppando una rete di agenzie con più sedi nel Lazio.

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