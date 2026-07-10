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Incidente per Csaba Dalla Zorza in casa, soccorsa in ambulanza: cos’è successo alla giudice di «Cortesie per gli ospiti»

10 Luglio 2026 - 14:44 Ygnazia Cigna
csaba caduta
csaba caduta
Il racconto della giudice del programma di Real Time: «All’improvviso la luce si è spenta». Poi la caduta dalle scale
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Momenti di paura per Csaba Dalla Zorza, la nota conduttrice e giudice del programma di Real Time Cortesie per gli ospiti, che lunedì pomeriggio è stata soccorsa dopo una caduta in casa e trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Dalla Zorza attraverso i social, dove ha condiviso anche il braccialetto dell’ospedale ricevuto al momento della dimissione, spiegando di essere stata fortunatamente dimessa senza conseguenze gravi.

Cos’è successo a Csaba

La conduttrice ha raccontato di aver perso i sensi mentre scendeva le scale, saltando gli ultimi gradini e finendo con la fronte contro il pavimento. «All’improvviso la luce si è spenta. Gli ultimi gradini delle scale che stavo scendendo credo di averli saltati e mi sono trovata con la fronte contro il pavimento freddo. Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza. Per fortuna niente di davvero grave», ha spiegato.

Come sta Csaba dopo la caduta

Dopo la caduta, i soccorritori l’hanno stabilizzata e accompagnata al pronto soccorso. «I volontari che mi hanno soccorso mi hanno legata alla barella e quando ho riaperto gli occhi ho incontrato quelli di Riccardo, che non avevo mai visto prima», ha raccontato Dalla Zorza. Al Policlinico è stata visitata e monitorata da medici e infermieri. Gli accertamenti hanno escluso fratture, lasciandole soltanto un bernoccolo. «Grazie di cuore a tutti coloro che sono stati intorno a me in quell’androne dove sono atterrata. Non serve nominarli, loro lo sanno. Io lo so», ha concluso.

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