Fedez: «Io e Chiara? Si sono inanellate una serie di cose, lasciarci è stato necessario»- Il video

Durante il suo podcast il cantante torna a parlare della fine del suo matrimonio: «L’amore va, l’amore viene»

La domanda più scomoda a Fedez la fa Chico Parlanti, attore e speaker radiofonico, durante l’ultima puntata di PulpPodcast: «Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?». Fedez ci pensa, cerca le parole giuste e poi racconta: «Diciamo che si sono inannellate una serie di cose. A un certo punto è stato necessario dividersi. Non è stata una scelta facile». E poi va oltre, e sottolinea che «non tutte le cose che senti dire sono vere. Molte delle cose che sono successe io non ho mai voluto nemmeno approfondirle perché non credo necessitassero di spiegazioni».

Dopo la rottura con l’ex moglie Chiara Ferragni, da cui ha avuto due figli, Leone e Vittoria, Fedez è nuovamente innamorato e sta per avere il terzo figlio dalla compagna Giulia Honegger. «L’amore va, l’amore viene», dice ancora Fedez riassumendo così in una frase la fine di una relazione e l’inizio di un’altra. Ma durante la puntata ci tiene ad aggiungere ancora una cosa su Ferragni: «È una persona a cui ho voluto veramente bene. È una persona che ho amato, facendo tanti errori. Rimane comunque sempre la mamma dei miei bambini».