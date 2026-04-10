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Fedez non si nasconde più, la nuova fidanzata è incinta: le immagini che tolgono ogni dubbio su Giulia Honeger – Il video

10 Aprile 2026 - 17:03 Giulia Norvegno
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Dopo settimane di voci sempre più insistenti, la conferma è arrivata direttamente da Fedez. Il rapper ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto della compagna Giulia Honegger in spiaggia, sulla Costa Smeralda, con il pancione in bella vista: top bianco corto, jeans sbottonati e nessun dubbio possibile. A corredare lo scatto, solo un cuoricino bianco. Nessuna didascalia, nessuna dichiarazione, ma il messaggio era inequivocabile. Per Fedez si tratta del terzo figlio, dopo Leone, nato nel 2018, e Vittoria, nata nel 2021, entrambi avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni. Per Giulia Honegger, invece, sarà il primo.

Dal pancino di Pasqua all’ufficialità

I sospetti circolavano già da tempo, ma non c’era mai stata una vera e propria conferma. Proprio dalla stessa spiaggia sarda, a Pasqua, Fedez aveva pubblicato un’altra foto in cui le forme della compagna avevano alimentato le prime indiscrezioni. Da allora il gossip non si era mai fermato, ma il rapper aveva mantenuto il riserbo totale, compreso il periodo del Festival di Sanremo, quando alle domande sulla nuova relazione e su una possibile gravidanza aveva sempre opposto il silenzio. Stavolta, con un solo scatto, ha deciso di chiudere il capitolo delle speculazioni.

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