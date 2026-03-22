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Fedez, spunta un indizio social sulla presunta gravidanza della fidanzata Giulia Honegger – La foto

22 Marzo 2026 - 21:27 Alba Romano
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Lo scatto sul divano assieme al nuovo cane Maurizio riaccende i rumors sull'ipotesi di un terzo figlio in arrivo per il rapper

Un momento di quotidianità, condiviso senza dichiarazioni, potrebbe aver detto tutto. O almeno così è agli occhi dei fan. Fedez ha pubblicato alcune storie Instagram in cui appare sul divano di casa insieme alla compagna Giulia Honegger. Tra abbracci e sorrisi, con il cane Maurizio a muoversi tra loro, è però un dettaglio a catalizzare l’attenzione dei follower, la pancia di Honegger che molti interpretano come il segnale di una gravidanza. Nessuna conferma ufficiale, ma abbastanza per riaccendere i rumors che circolano da settimane.

Storia Instagram di Fedez

Le indiscrezioni

La coppia, finora, aveva scelto di non commentare le indiscrezioni. Anche le precedenti dichiarazioni, arrivate durante il Festival di Sanremo 2026, oggi vengono rilette come una scelta dettata dalla prudenza. Raggiunto dai microfoni de La Volta Buona, il rapper si era limitato a dire che non doveva fare alcun annuncio. Se la gravidanza fosse confermata, si tratterebbe del terzo figlio per Fedez, dopo Leone e Vittoria, nati dalla relazione con Chiara Ferragni. Il legame con Giulia Honegger, iniziato nell’estate 2025, rappresenta la prima relazione importante dopo la separazione e ha attirato fin da subito l’attenzione mediatica. Stilista e imprenditrice milanese, Honegger ha costruito il proprio percorso nel mondo della moda con un brand fondato nel 2024. Oggi, tra riservatezza e presenza sempre più costante accanto al rapper, potrebbe trovarsi al centro di una nuova svolta personale destinata a far parlare ancora.



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