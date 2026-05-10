Chiara Ferragni ufficializza la relazione con José Hernandez: chi è il nuovo fidanzato dell’influencer – La foto

Dopo la fine della storia con Fedez e con Tronchetti Provera, l'imprenditrice ha un nuovo compagno

Chiara Ferragni ha scelto il giorno del suo 39esimo compleanno per rendere evidente al pubblico la sua nuova storia sentimentale. Accanto a lei ora c’è José Hernandez, manager colombiano che vive lontano dalla costante esposizione dei social e che sembra appartenere a un mondo molto diverso da quello dell’imprenditrice digitale. La conferma è arrivata attraverso una foto diffusa sui social. Lo scatto, pubblicato prima da lui e poi condiviso da Ferragni, li ritrae insieme davanti alla torta di compleanno durante i festeggiamenti organizzati per l’occasione.

Il nuovo inizio per Ferragni

La celebrazione si è svolta in una villa sul Lago di Como, in un contesto privato e raccolto. Questo momento segna una nuova fase nella vita di Ferragni dopo un periodo intenso dal punto di vista personale e mediatico. La sua storia sentimentale torna così al centro dell’attenzione pubblica dopo la fine del matrimonio con Fedez e la breve relazione successiva con Giovanni Tronchetti Provera.

La relazione con Hernandez: chi è e come si sono conosciuti

Josè è un manager di origini colombiane che ha studiato al Politecnico di Milano, ha lavorato per Pirelli e oggi ricopre il ruolo di Global Business Manager per Yokohama TWS. La conoscenza con Ferragni risalirebbe a un viaggio in Sud America. Nei mesi seguenti la frequentazione si sarebbe consolidata gradualmente, fino a diventare sempre più visibile anche in Italia. Nei mesi scorsi, i due sono stati avvistati insieme a Milano e avrebbero trascorso anche fuori una vacanza condivisa con i figli di lei, Vittoria e Leone, segnale di un rapporto ormai entrato in una dimensione più stabile. Dopo diversi scatti rubati, ora arriva la foto ufficiale pubblicata direttamente dai due.