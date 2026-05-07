Altro che Waka waka. Shakira lancia l’inno dei Mondiali (e usa l’italiano anche se noi non giochiamo) – Il video

Ecco la canzone della Coppa del Mondo. Il brano verrà pubblicato ufficialmente il 14 maggio

Ci siamo. La cantante colombiana Shakira ha condiviso sui social un’anteprima della nuova canzone ufficiale dei Mondiali del 2026, in un video girato allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, città dove si è recentemente esibita in un concerto con oltre due milioni di spettatori. Il brano si intitola “Dai Dai” ed è interpretato insieme al cantante nigeriano Burna Boy. La canzone uscirà ufficialmente il 14 maggio. Si tratta della seconda volta, dopo il celebre “Waka waka” dei mondiali in Sudafrica, che l’artista canta per la maggiore competizione calcistica.

La reazione degli utenti. «Sembra che ci piglino per il c*** con il dai dai»

Ma come l’hanno presa gli italiani? La canzone è accattivante ma alcuni dettagli (dalle parole, agli oggetti nel video) non sono passati inosservati. «Doppio colpo: “dai dai” in italiano quando per l’ennesima volta non giocheremo i Mondiali e sempre “dai dai” che in inglese, lingua madre del Paese ospitante, suona molto come MUORI MUORI», ha commentato un utente. «Shakira pubblica una canzone chiamata Dai, Dai con i palloni dei mondiali 2006, 2010 e 2014 guarda caso gli ultimi tre mondiali a cui ha partecipato l’ Italia. Che presa per il culo del destino…», posta su X un altro utente. «Sembra che ci piglino per il c*** con il dai dai», aggiunge un altro.