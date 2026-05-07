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Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, la reazione della tiktoker e le accuse di tentato omicidio: «Ero disperata» – Il video

07 Maggio 2026 - 13:05 Alba Romano
Francesco Pio Bianco è stato fermato stamattina, giovedì 7 maggio, per un agguato avvenuto a inizio anno. L'annuncio della madre: «Non ce la facevo più, non mi faceva dormire la notte»
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«Stamattina alle cinque hanno arrestato mio figlio». Con un video pubblicato sui social, la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha raccontato l’arresto del figlio, Francesco Pio Bianco. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, tra le accuse contestate figurerebbe anche quella di «tentato omicidio». Nel filmato, De Crescenzo si è definita «una mamma disperata», spiegando che «era già tutto pronto con il mio avvocato e le forze dell’ordine». La tiktoker ha poi aggiunto: «Non ce la facevo più, la notte non mi faceva dormire. Mi sono sempre dissociata da quello che faceva mio figlio. Gesù mi ha dato la grazia e l’hanno arrestato. Io sono per la legalità».

L’indagine

L’inchiesta che ha portato al fermo è stata condotta dalla Squadra Mobile guidata dal primo dirigente Mario Grassia. Gli investigatori stanno lavorando su un agguato avvenuto nei primi mesi del 2026 nell’ambito dello scontro tra gruppi criminali delle zone di Montecalvario e Pizzofalcone. Al momento sono quattro le persone finite in carcere nell’ambito dell’indagine.

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